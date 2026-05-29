En medio de las especulaciones sobre la firma de un memorando de entendimiento entre los dos rivales para poner fin al conflicto bélico, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, agradeció al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sus esfuerzos para "alcanzar un acuerdo" con Estados Unidos.

El mandatario iraní mantuvo una conversación con Sharif a propósito de la fiesta musulmana del sacrificio, en la que le agradeció "su iniciativa proactiva y sus esfuerzos efectivos para alcanzar un acuerdo".

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, interpretó el mensaje del presidente "como una confirmación implícita de que se ha alcanzado un entendimiento mediado por Pakistán" con Estados Unidos.

Pakistán ejerce de mediador entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra.

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Washington afirmó ayer que se había alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que estaría a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Más tarde, Irán negó ese extremo a través de la agencia Tasnim.

Según el medio estadounidense Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques iraníes y desbloquearía activos bloqueados del país persa.

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril.

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo era cuestión de días, aunque Teherán ha rebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente.

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MB