Incendio en vagón de tren en Nueva York deja cinco heridos y afecta servicio ferroviario

Un incendio registrado en un vagón de tren dentro de un patio ferroviario cercano a la estación Penn, en Nueva York, dejó cinco personas lesionadas y provocó afectaciones en el servicio para numerosos pasajeros durante las primeras horas del viernes, según informaron las autoridades.

El incidente ocasionó retrasos en los trenes de New Jersey Transit y en el servicio ferroviario de Amtrak con destino a Nueva York. Además, el Long Island Rail Road suspendió temporalmente sus operaciones, apenas una semana después de que una huelga interrumpiera el funcionamiento de ese sistema.

New Jersey Transit publicó en X que un vagón de Amtrak estalló en llamas "en uno de los túneles del río Hudson". Indicó que el incendio causó "daños en el cableado aéreo". "Los impactos se prolongarán durante la hora pico de la mañana", advirtió

Suspenden servicio de tren en Nueva York por incendio en un vagón

Amtrak publicó en X que suspendió su servicio hasta al menos el mediodía del viernes debido a tareas de mantenimiento derivadas "de un incendio ya extinguido en el área de Nueva York". Señaló que habrá demoras prolongadas para los trenes que viajan al norte de Nueva York.

No publicó información sobre el incendio en sí. Se envió un correo electrónico a Amtrak solicitando comentarios.

Los bomberos informaron que 100 bomberos respondieron al incendio a primera hora del viernes y que cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital. No se conocía su estado.

La estación Penn, debajo del Madison Square Garden, puede atender aproximadamente a 600.000 pasajeros al día a través de Amtrak, el sistema de metro de Nueva York, New Jersey Transit y el LIRR.

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