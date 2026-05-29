El primer ministro canadiense, Mark Carney, apostó este jueves en Nueva York por una “nueva alianza” entre su país y Estados Unidos (EU), y aseguró que “un Canadá fuerte ayudará a que América sea grande de nuevo”.

Durante su intervención en un foro organizado en Manhattan por el Club Económico de Nueva York, Carney resaltó la relación que mantienen ambos países, marcada por la tensión desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Esta situación ha estado alimentada por la política arancelaria de Trump, que llevó al Gobierno canadiense a intentar reducir la dependencia que tiene con su país vecino y a fortalecer sus relaciones con otros actores internacionales como la Unión Europea (UE).

A esto se suma que el mandatario ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, algo rechazado ampliamente por el Gobierno y la sociedad canadienses.

En este contexto, Canadá decidió “tejer una densa red de alianzas internacionales en el extranjero”, lo que convierte a la nación en un país “mucho más fuerte, resiliente y menos dependiente”, algo bueno no solo para Canadá sino también para Estados Unidos, apuntó Carney.

“La fortaleza de Canadá contribuirá a que EU vuelva a ser grande. Un Canadá más fuerte es un mejor aliado y hará a América grande de nuevo”, aseveró, en alusión al lema usado por Trump, ‘Make America Great Again’ (MAGA). Recordó que pese a la diferencias entre ambas naciones, hay múltiples lazos entre los dos países.

CT