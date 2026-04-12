Irán afirmó que la situación en Ormuz, en referencia a las restricciones y el protocolo de seguridad impuestos en el estrecho tras el inicio de la guerra, no cambiará a menos que Estados Unidos acepte un "acuerdo razonable".

Así lo indicó este domingo a la agencia iraní Mehr una fuente iraní informada sobre las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos que concluyeron la mañana de este domingo en Islamabad, en las que, tras 21 horas de negociaciones, las partes en conflicto no llegaron a ningún acuerdo.

"Irán no tiene prisa, y a menos que Estados Unidos acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz" , aseguró la fuente, que señaló que hasta el momento "no se ha fijado fecha ni lugar para una posible próxima ronda de conversaciones".

"Irán presentó iniciativas y propuestas razonables durante las conversaciones. Ahora le corresponde a Estados Unidos abordar los temas con realismo. Así como el Gobierno estadounidense falló en sus cálculos bélicos, hasta ahora también se ha equivocado en las negociaciones", de acuerdo con la fuente.

La agencia Mehr, citando a la portavocía del Ministerio de Exteriores iraní, señaló que sí llegaron a un "entendimiento" en "varios temas" con la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente de EU, JD Vance, pero el problema estuvo en "dos o tres cuestiones importantes" cuyas posturas fueron "muy divergentes".

"Las conversaciones no condujeron a un acuerdo", sentenció sobre estas negociaciones, en las que se ha producido el contacto cara a cara de mayor nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

Te puede interesar: Confirman identidad de minero hallado sin vida en Santa Fe, Sinaloa

"Demandas excesivas" y "peticiones ilegales"

Durante la madrugada, el portavoz de la cancillería iraní, Ismail Bagaei, habló de "demandas excesivas" y "peticiones ilegales" durante el diálogo entre las partes.

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y buena fe de la contraparte, de que se abstengan de demandas excesivas y peticiones ilegales, y de la aceptación de los derechos e intereses legítimos de Irán", escribió en X Bagaei.

La mañana de este domingo, Vance afirmó que dejaba Islamabad con una "última" oferta "muy simple" para Irán: un "acuerdo de entendimiento".

Según el vicepresidente —que no quiso entrar en detalles de las negociaciones—, el principal escollo de este día completo de conversaciones fue que Irán no ha asumido un compromiso de no buscar un arma nuclear a largo plazo.

Sin embargo, no hizo ninguna mención a la cuestión del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán acordaron el pasado miércoles un alto el fuego de dos semanas que incluye como condición la reapertura del estrecho de Ormuz, después de que la vía quedara interrumpida en el contexto de la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero.

Este mismo sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que había comenzado el "proceso de limpieza" de minas en la vía marítima, donde circulaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, y aseguró que pronto reabrirá el estrecho.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB