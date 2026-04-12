Irán responde a Trump y niega bloqueo de Ormuz por Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó este domingo que Estados Unidos haya tomado el control del estrecho de Ormuz como lo anunció su presidente, Donald Trump, esta mañana.

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, el republicano afirmó que su país cerraría el paso y retiraría las minas colocadas por la República Islámica de forma inmediata. Al respecto, tras negar la información, Irán advirtió a los buques militares que no se acerquen a la zona.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas” , afirmó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Irán considerará violación del alto el fuego el acercamiento de buques militares a Ormuz

Además, advirtió de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

La advertencia iraní se produce después de que el presidente estadounidense afirmó este mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas por Irán en la zona.

Trump dijo que la Marina de su país "bloqueará todos y cada uno de los buques" que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Irán.

El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, el pasado 28 de febrero, y fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron ayer en Pakistán.

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MB

