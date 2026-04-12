El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que “la campaña aún no ha terminado” en una comparecencia en la que abordó la guerra en Oriente Medio, emitida cuando Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz en Islamabad.

El primer ministro israelí afirmó que, sin embargo, Israel ha conseguido “logros históricos” frente a Irán, pero que tiene “más que hacer” ante la República Islámica y sus milicias aliadas en la región.

Netanyahu aseguró que su país fue a la guerra porque Irán estaba “muy cerca de conseguir el arma nuclear”, algo que ya afirmó cuando Israel inició la escalada de doce días de junio de 2025, y defendió haber conseguido evitarlo a través de estas dos campañas militares.

“Hemos tenido éxito en aplastar su programa nuclear, en aplastar su programa de misiles”, afirmó Netanyahu, quien aseguró también que Israel ha matado a los doce principales científicos nucleares iraníes.

En distintas declaraciones a lo largo de esta última guerra, las fuerzas armadas de Israel afirmaron que dieron inicio a la ofensiva el 28 de febrero (y no en verano, como estaba previsto) por la posibilidad de matar al líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Netanyahu habló delante de un mapa que mostraba en rojo Irán y los territorios en los que se encuentran sus milicias aliadas: la Resistencia Islámica de Irak, los grupos chiíes de Siria, los hutíes de Yemen, Hezbolá en el Líbano y Hamás en Gaza. El mapa excluía el territorio palestino de Cisjordania, y lo metía dentro de Israel.

Respecto a ellos, el primer ministro israelí alardeó de las “zonas de seguridad” creadas por su Ejército en Siria, el Líbano y la Franja de Gaza, en referencia a los perímetros que ocupa militarmente en estos territorios alegando motivos de seguridad para Israel.

Prometió “lidiar” con Hamás en Gaza y aseveró que Israel sigue combatiendo contra Hezbolá.

Aunque Pakistán anunció que el Líbano está incluido en la tregua con Irán, Netanyahu lo niega y las fuerzas armadas israelíes han continuado bombardeándolo.

También anunció que el Ejército israelí ha destruido un almacén que contenía 150 mil misiles y cohetes de Hezbolá en el Líbano.

Sobre las negociaciones aprobadas con el Líbano para cesar los ataques, afirmó que Israel impone dos condiciones: el desarme de Hezbolá y “un acuerdo de paz real” que dure generaciones.

“No es solo Líbano quien se acerca a nosotros. Muchos otros países, tanto en Oriente Medio como en otras regiones, están recurriendo a la cooperación y a las alianzas. Ven nuestra fortaleza. Y la fortaleza nos une, así como la debilidad nos aleja”, subrayó.

EFE

La cifra

2 mil personas murieron y 6 mil 400 han sido heridas en Líbano desde que arrancó la ofensiva israelí contra su territorio, según el Ministerio de Salud Pública de ese país.

Tel Aviv. Ciudadanos israelíes protestaron contra las guerras emprendidas por su Gobierno. AFP

SABER MÁS

Crecen protestas contra la guerra en Tel Aviv y Jerusalén

Más de cinco mil personas se manifestaron en Tel Aviv y otros cientos en el resto de Israel contra la continuación de la guerra regional, mientras el país continúa bombardeando el Líbano, según el cálculo de la organización pacifista Standing Together.

Las manifestaciones, celebradas en al menos 16 lugares de Israel, entre ellos Tel Aviv y Jerusalén (Centro) o Haifa (Norte), son las primeras celebradas desde que comenzó el alto el fuego con Irán y se rebajaran en el país las restricciones a las reuniones derivadas de la guerra.

“Nuestra protesta es contra un Gobierno de muerte que está incendiando toda la región”, afirmó en un discurso en la plaza de Habima de Tel Aviv, en la que se celebra la manifestación, el codirector de Standing Together, Alon Lee Green.

“Durante seis semanas hemos huido a refugios, hemos cerrado negocios, hemos mantenido a nuestros hijos en casa, hemos perdido a familiares y hemos soportado otra guerra imprudente más. ¿Para qué? Desde el principio era posible llegar a un acuerdo”, condenó, afirmando que el precio de la guerra ha sido para los ciudadanos de toda la región.

Gaza. Una niña espera paciente a llenar un recipiente con agua. La falta de insumos básicos se agudiza entre la población palestina. AFP

CONDICIONES PARA LA PAZ

Hamás exige retirada del Ejército israelí de la Franja de Gaza

Una delegación del grupo islamista palestino Hamás se reunió en El Cairo con Nikolai Mladenov, el alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para trasladarle que Israel debe retirarse de la Franja antes del desarme del grupo, informó la prensa una fuente palestina.

La fuente, que pidió el anonimato, indicó que la delegación de Hamás estuvo encabezada por Jalil al Haya, quien se reunió con Mladenov y con representantes del Gobierno y de la Inteligencia de Egipto, país que actúa como principal mediador en la guerra junto a Estados Unidos y Catar.

Según la fuente, el grupo islamista insistió en que Israel debe implementar plenamente la primera fase del acuerdo de alto el fuego “antes de proceder a cualquier otro pacto posterior”, en referencia al desarme.

“La segunda fase no puede discutirse a menos que la parte israelí cumpla plenamente con sus compromisos”, añadió la fuente, en relación al cese de los ataques, la entrada de ayuda humanitaria al enclave y la retirada de las tropas de Israel de ciertas áreas de Gaza, según lo acordado en la primera fase de la tregua.

Hamás condiciona el desarme al fin de la ocupación de la Franja, recordó la fuente, ya que considera que sus armas son “un medio legítimo de defensa” y, además, se niega a discutir su futuro sin una “solución integral” para Gaza, de acuerdo con la fuente.

Beirut. Libaneses sepultan a sus familiares fallecidos a causa de los bombardeos lanzados desde Israel. AP

“¡Basta ya de la guerra!”: León XIV

En sus declaraciones más categóricas hasta ahora, el papa León XIV denunció la “ilusión de omnipotencia” que aviva la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y exigió que los mandatarios se detengan y negocien la paz.

León XIV presidió un servicio vespertino de oración en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego.

El primer Papa nacido en Estados Unidos no mencionó a Estados Unidos ni al presidente Donald Trump en su oración, que había sido planificada antes que se anunciaran las conversaciones. Pero el tono y el mensaje de León XIV parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, dijo León.