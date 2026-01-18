Incendios en Chile: Confirman 50 mil evacuados, más de 15 muertos y 10 mil hectáreas afectadas

Los devastadores incendios forestales que han azotado el sur de Chile han causado graves pérdidas humanas, destrucción de viviendas y un impacto ambiental sin precedentes. Al menos 18 personas han muerto y más de 50 mil han sido evacuadas de las zonas más afectadas en donde las llamas siguen arrasando con todo a su paso.

El presidente Gabriel Boric actualizó este domingo por la tarde el número de víctimas mortales , siendo 18 el número total de tallecidos hasta ahora. Asimismo, informó que los bomberos siguen luchando contra 14 focos de incendio en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, en medio de altas temperaturas y vientos fuertes.

Te puede interesar: Se registra fatal explosión en fábrica de China

Poco antes, el presidente había declarado el estado de catástrofe de esas regiones y mencionó que las autoridades han desplegado un gran número de bomberos, fuerzas armadas y brigadistas para combatir los incendios, además de movilizar recursos adicionales para proporcionar ayuda a los damnificados y establecer refugios.

El gobernador regional de Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que la situación actual es más grave que la vivida tras el terremoto de 2010 debido a que las condiciones meteorológicas —con altas temperaturas y viento— podrían hacer que el fuego se propague aún más.

Por su parte, el ministro Elizalde explicó que las proyecciones meteorológicas para las próximas horas no son alentadoras, ya que se esperan temperaturas extremas, lo que dificultará aún más la lucha contra los incendios. También añadió que las cifras de personas afectadas podrían aumentar a medida que los equipos de emergencia logren acceder a las zonas más impactadas.

El toque de queda fue una de las principales medidas adoptadas por el gobierno chileno. EFE / P. HIDALGO

Miles de hectáreas de bosques nativos y plantaciones agrícolas han sido consumidas por el fuego , lo que ha afectado gravemente tanto a la biodiversidad local como a la economía agrícola de la región. En muchas zonas, los cultivos de frutas, viñedos y huertos han quedado completamente destruidos, lo que podría tener efectos económicos a largo plazo.

El toque de queda implementado en las regiones afectadas por los incendios forestales fue una de las principales medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la magnitud de la crisis. Gabriel Boric decretó esta restricción con el objetivo de controlar los movimientos de la población, reducir el riesgo de nuevos focos de incendio y garantizar la seguridad tanto de los residentes como de los equipos de emergencia.

Las autoridades sanitarias han emitido alertas sobre el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias debido a las condiciones extremas. En este contexto, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, subrayó que el calor extremo no solo favorece la propagación de las llamas, sino que también agrava aún más los peligros para la salud de la población.

PH