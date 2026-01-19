Población en China se reduce; registra récord negativo de natalidad

Por cuarto año consecutivo la población en China, el segundo país más poblado del mundo, se redujo. De acuerdo con datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el 2025 el país perdió 3.39 millones de habitantes, ante un récord de negativo de natalidad y el envejecimiento de la población.

La contracción ha sido constante desde 2022, cuando la población disminuyó 850 mil personas, lo que supuso el primer descenso desde 1961, cuando el número de habitantes se contrajo como consecuencia de la hambruna derivada de la fallida política de industrialización del Gran Salto Adelante. En 2023 disminuyó en 2.08 millones y en 1.39 millones en 2024.

Te puede interesar: Suben a 39 los muertos por accidente de tren en España

El país registró el año pasado 7.92 millones de nacimientos, una considerable reducción frente a los 9.54 millones de 2024 y un nuevo récord negativo desde el año de la fundación del país, 1949, al quedar incluso por debajo de los 9.02 millones de 2023.

Pese a las numerosas políticas anunciadas por autoridades tanto a nivel local como nacional para tratar de crear una "sociedad favorable a la crianza", la tasa de natalidad cayó también a mínimos históricos, con 5.63 por cada mil personas.

El gigante asiático permite desde 2021 a sus ciudadanos tener un tercer hijo, aunque la decisión no fue acogida con gran entusiasmo por la población, debido tanto a la carga económica que supone la crianza como a la prioridad que se da a la carrera laboral.

Durante su XX Congreso, en 2022, el gobernante Partido Comunista (PCCh) enfatizó que el país necesita un sistema que "aumente las tasas de natalidad y reduzca los costos del embarazo, el parto, la escolarización y la crianza"; además, el presidente chino, Xi Jinping, calificó la crisis demográfica como un "asunto vital".

Además, China registró en 2025 unos 11.31 millones de fallecimientos, con una tasa de 8.04 por cada mil habitantes, superior a la de 7.76 del año anterior.

Así, el gigante asiático finalizó el año con 1.404,89 millones de habitantes, lo que contrasta con los 1.408,28 millones que había en el país a finales del año anterior.

Lee también: Sheinbaum asegura que no existe actividad militar de EU en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

