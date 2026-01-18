Se registra fatal explosión en fábrica de China

Este domingo, noticieros de China reportaron la explosión de una fábrica ubicada en la región de Mongolia Interior, en una planta de Baogang United Steel, alrededor de las 15:00 horas, hora local.Hasta el momento, se reportó que esta explosión provocó la muerte de dos personas y la hospitalización de 66 heridos. El siniestro envió densas columnas de humo al cielo y causó temblores en las áreas circundantes, reportó una agencia oficial de noticias del país oriental.A través de redes sociales, usuarios compartieron las sensibles imágenes de la explosión que los sacudió este domingo. Tres de los hospitalizados sufrieron heridas graves y cinco personas permanecen desaparecidas, añadió la agencia.Wang Weizhong, secretario del Partido de Mongolia Interior, y Bao Gang, presidente del gobierno regional, dieron instrucciones y acudieron al lugar para supervisar las labores de rescate.Wang pidió operaciones de búsqueda y rescate científicas, tratamiento médico completo para los heridos, prevención estricta de riesgos secundarios y una rápida investigación de la causa del accidente.Baogang United Steel, por su parte, ordenó realizar todos los esfuerzos posibles para buscar a los desaparecidos, verificar las víctimas y tratar a los heridos.Equipos de rescate se apresuraron al lugar y aún se investiga la causa de la explosión.Con información de AP.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF