Domingo, 18 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional | China

Se registra fatal explosión en fábrica de China

El siniestro habría dejado al menos dos fallecidos y más de 60 heridos

Por: Fabián Flores

Tres de los hospitalizados sufrieron heridas graves y cinco personas permanecen desaparecidas tras la explosión en Mongolia Interior, China. ESPECIAL / X

Tres de los hospitalizados sufrieron heridas graves y cinco personas permanecen desaparecidas tras la explosión en Mongolia Interior, China. ESPECIAL / X

Este domingo, noticieros de China reportaron la explosión de una fábrica ubicada en la región de Mongolia Interior, en una planta de Baogang United Steel, alrededor de las 15:00 horas, hora local.

Hasta el momento, se reportó que esta explosión provocó la muerte de dos personas y la hospitalización de 66 heridos.  

El siniestro envió densas columnas de humo al cielo y causó temblores en las áreas circundantes, reportó una agencia oficial de noticias del país oriental.

A través de redes sociales, usuarios compartieron las sensibles imágenes de la explosión que los sacudió este domingo.

 Usuarios de redes sociales compartieron el momento de la explosión que mantiene graves a tres hospitalizados. ESPECIAL / X
Usuarios de redes sociales compartieron el momento de la explosión que mantiene graves a tres hospitalizados. ESPECIAL / X
 Usuarios de redes sociales compartieron el momento de la explosión que mantiene graves a tres hospitalizados. ESPECIAL / X
Usuarios de redes sociales compartieron el momento de la explosión que mantiene graves a tres hospitalizados. ESPECIAL / X
 Usuarios de redes sociales compartieron el momento de la explosión que mantiene graves a tres hospitalizados. ESPECIAL / X
Usuarios de redes sociales compartieron el momento de la explosión que mantiene graves a tres hospitalizados. ESPECIAL / X

Lee también: Estados Unidos abate a cabecilla del Estado Islámico en Siria 

Tres de los hospitalizados sufrieron heridas graves y cinco personas permanecen desaparecidas, añadió la agencia.

Testimonio de las autoridades

Wang Weizhong, secretario del Partido de Mongolia Interior, y Bao Gang, presidente del gobierno regional, dieron instrucciones y acudieron al lugar para supervisar las labores de rescate.

Wang pidió operaciones de búsqueda y rescate científicas, tratamiento médico completo para los heridos, prevención estricta de riesgos secundarios y una rápida investigación de la causa del accidente.

Baogang United Steel, por su parte, ordenó realizar todos los esfuerzos posibles para buscar a los desaparecidos, verificar las víctimas y tratar a los heridos.

Equipos de rescate se apresuraron al lugar y aún se investiga la causa de la explosión.

Con información de AP.

Te recomendamos: Groenlandia sale a las calles contra las declaraciones de Trump sobre el territorio 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones