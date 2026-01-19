La familia real española ha despedido este lunes, en Atenas, a Irene de Grecia, su princesa 'rebelde', cuyos restos descansan ya en el cementerio de Tatoi, tras un funeral celebrado en la Catedral Metropolitana en una jornada en la que han estado también consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España.

Los restos de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía, han permanecido dos horas a primera hora de la mañana en la capilla Capilla de San Eleftherios, anexa en la Catedral Metropolitana de la capital griega, para que los ciudadanos pudieran despedirse de ella. El funeral fue realizado por el rito ortodoxo.

Pablo de Grecia, como jefe de la Casa Real griega tras la muerte de su padre Constantino, ha recordado emocionado a su tía, que murió el pasado jueves en Madrid como una persona que trabajó durante su vida por los demás y ha rememorado también su amor por la naturaleza.

El féretro, cubierto con la bandera griega y con las condecoraciones que tenía la princesa, de las órdenes del Redentor, de las Santas Olga y Sofía y el Elefante de Dinamarca, ha sido colocado en el centro de la catedral, con una corona realizada con flores de camomila, flores silvestres y cardos, las preferidas de la fallecida, con una cinta en la que podía leerse 'To our Irene' ('Para nuestra Irene').

Al igual que hace tres años, cuando tuvo lugar también el funeral de su hermano y exrey Constantino II, el féretro de la princesa Irene ha sido trasladado al cementerio real del palacio de Tatoi, donde yacen también los padres de ambos y de doña Sofía, el rey Pablo y la reina Federica de Hannover, así como otros miembros de la familia real helena, cuyo exilio comenzó a raíz del golpe de Estado de 1967 que instauró la dictadura de los coroneles.

¿Qué ocurrió en España?

Este pasado 18 de enero, un tren de la compañía Iryo, con 317 personas a bordo, el cual había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde con destino a Madrid, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Hasta el momento, la cifra de personas fallecidas por el accidente registrado en la localidad de Ademuz, en Córdoba y al sur de España, asciende a 39, mientras que 73 personas permanecen hospitalizadas, 24 de ellas en estado grave, siendo cuatro menores.

Felipe VI y la reina Letizia tienen previsto visitar mañana la zona del accidente; ya han suspendido el acto previsto para mañana en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

AO

