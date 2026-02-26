Pakistán y Afganistán entran en combate tras una ofensiva de los talibanes en la frontera

Los enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno talibán en Afganistán y el Ejército de Pakistán se intensificaron la noche de este jueves en distintos puntos de la frontera que ambos países comparten , en un nuevo episodio de tensión que ha escalado tras recientes incursiones aéreas atribuidas a Islamabad. La ofensiva ha derivado en una disputa por el control de posiciones estratégicas que tanto Kabul como el Gobierno paquistaní aseguran haber tomado.

Mientras las autoridades afganas reconocen el despliegue de unidades especiales para ejecutar ataques nocturnos, Pakistán respondió con una operación que calificó de “castigo” , reforzando su presencia militar en zonas como Chitral y Khyber, así como en áreas limítrofes con las provincias afganas de Kunar y Nangarhar, con el objetivo de frenar el avance talibán.

La versión de Kabul

El portavoz principal del régimen talibán, Zabihullah Mujahid, afirmó que sus combatientes lograron ocupar 15 puestos militares paquistaníes y causar numerosas bajas. Según su versión, solo en la provincia de Kunar murieron 40 soldados enemigos, y los cuerpos de 13 de ellos habrían sido recuperados por fuerzas afganas.

La administración de Kabul también aseguró haber capturado a varios militares paquistaníes, aunque no precisó cifras. Para estas acciones, indicó que empleó unidades de élite equipadas con tecnología de visión nocturna, destinadas a localizar y neutralizar destacamentos móviles en las zonas fronterizas, en medio de una creciente escalada que amenaza con agravar la ya frágil estabilidad regional.

La respuesta de Islamabad

Por su parte, Pakistán confirmó la ofensiva pero aseguró haber repelido los ataques mediante una respuesta "inmediata y efectiva" . Fuentes de seguridad en Islamabad informaron de que sus tropas operan con artillería en los sectores de Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram y Bajaur para proteger su integridad territorial.

Según la versión paquistaní, sus ataques de precisión han destruido puestos de control afganos y han forzado la retirada de los combatientes talibanes, a quienes el Gobierno de Pakistán denomina "Khawarij". Las fuentes de seguridad paquistaníes confirmaron la destrucción de al menos dos puestos afganos en el sector de Bajaur en las últimas horas.

El origen de la crisis

Este enfrentamiento es el resultado de los bombardeos ejecutados por Pakistán la semana pasada, que causaron al menos diecisiete muertes. Kabul denunció que las víctimas eran civiles, mientras que Islamabad defendió que se trataba de una operación contra un centenar de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que utiliza suelo afgano como base.

Pakistán vive un pico de violencia interna, con ataques armados en las zonas fronterizas con Afganistán que han ido en ascenso desde que los talibanes tomaron Kabul en agosto de 2021.

TG