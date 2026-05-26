Implosión en fábrica de papel en Washington deja varios heridos y víctimas mortales

Al menos 10 personas, incluido un bombero, sufrieron lesiones luego de la implosión de un tanque químico en una planta de pulpa y papel ubicada en el estado de Washington este martes, de acuerdo con autoridades locales, sin embargo, no precisaron cuántos trabajadores murieron o permanecen desaparecidos tras el incidente.

En un comunicado conjunto, las autoridades y la empresa Nippon Dynawave Packaging Co. señalaron que la ruptura del tanque provocó múltiples heridos de gravedad, además de víctimas fatales. Durante una conferencia de prensa, Scott Goldstein, jefe de Cowlitz Fire and Rescue, indicó que todavía no estaba claro el número de trabajadores fallecidos y evitó revelar cuántas personas continúan desaparecidas.

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Las autoridades señalaron que algunas víctimas sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación. No había ninguna amenaza inmediata para el público, añadieron.

En el comunicado, emitido más de cuatro horas después de que el tanque implosionó a las 7:15 de la mañana, se indica que los equipos continuaban las operaciones de recuperación y que no se divulgaría información de identificación sobre las víctimas hasta que se notificara a los familiares.

Algunas personas esperaban el martes en la entrada de visitantes de la empresa, en espera de información sobre seres queridos que trabajaban en la instalación. Se negaron a hacer comentarios a un reportero de The Associated Press.

La instalación de Nippon Dynawave Packaging Co. es una planta de pulpa y papel y de envasado de líquidos que fabrica material para pañuelos de papel, papel de impresión, vasos, platos, cajas de cartón y otros productos. Emplea a unas 1.000 personas, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington.

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El tanque que implosionó contenía una mezcla química conocida como “licor blanco”

El tanque que implosionó contenía una mezcla química conocida como "licor blanco", una sustancia corrosiva compuesta principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio y se utiliza para descomponer la madera para fabricar papel kraft, un tipo de papel duradero que se usa en envases, bolsas de compras y otros productos.

Mike Gorsuch, jefe de batallón del departamento de bomberos en Longview, Washington, lo describió como una "escena con un gran número de víctimas". Explicó que los socorristas descontaminaron a los pacientes y los trasladaron a hospitales en Longview y Vancouver, Washington.

Unos 40 bomberos y paramédicos acudieron al lugar, junto con un equipo regional de materiales peligrosos, indicó Gorsuch.

Por otra parte, miles de residentes del sur de California seguían evacuados el martes debido a un tanque químico dañado en una planta aeroespacial.

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