Pakistán descarta establecer relaciones con Israel pese a la presión de Trump

Pakistán se negó a formar parte de los Acuerdos de Abraham, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que Islamabad y sus aliados del Golfo Pérsico deberían normalizar sus relaciones con Israel , algo que el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, rechazó al asegurar que entraría en conflicto con los “principios fundamentales” de su nación.

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Durante una entrevista en una cadena televisiva paquistaní la noche del lunes, el ministro señaló que, si bien su Gobierno no ha tomado ninguna iniciativa al respecto ni ha recibido una solicitud formal directa, no considera que sea algo que el país deba hacer.

“Personalmente, no creo que debamos unirnos a ningún acuerdo que choque con nuestros principios fundamentales”, manifestó Asif.

Pakistán rechaza normalizar relaciones con Israel

Trump busca que Islamabad y sus aliados en el Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita y Catar, se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel una vez que se cierre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense planteó este asunto durante una conversación telefónica que sostuvo el sábado con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, quien ejerce como mediador con Irán.

Al ser cuestionado sobre si Washington se había puesto en contacto con Pakistán para abordar esta cuestión, Asif señaló que la postura de Islamabad se mantiene firme.

“Tenemos una postura muy clara de que esto no es aceptable para nosotros”, afirmó el ministro, quien recordó que el pasaporte paquistaní es el único del mundo que ni siquiera incluye el nombre de Israel.

La postura histórica de Islamabad sobre Palestina

Pakistán no reconoce a Israel y carece de relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. Islamabad ha defendido históricamente la creación de un Estado palestino independiente basado en las fronteras anteriores a 1967 , una postura que cuenta con un amplio respaldo entre la clase política y la sociedad civil del país.

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos.

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“El alto el fuego en Gaza se está violando en este mismo momento”, apuntó Asif en la entrevista, en referencia a los continuos bombardeos y operaciones militares israelíes en la Franja, pese a la tregua mediada por Estados Unidos en octubre de 2025.

“Entonces, ¿cómo te vas a sentar con esas personas en las que no puedes confiar ni un solo día?”, cuestionó el ministro.

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