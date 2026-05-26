Ola de calor en Europa excepcionalmente temprana causa muertes y rompe récords

Los récords de temperatura en Europa cayeron mientras una ola de calor primaveral abrasa partes del continente occidental el martes, por lo que hay advertencias sobre riesgos para la vida. Se reportaron varios ahogamientos en Reino Unido y Francia mientras la gente intentaba refrescarse.

Londres registra temperaturas extremas

Londres registró una inusual "noche tropical", definida como aquella en la que la temperatura no baja de 20 grados Celsius (68 Fahrenheit), y el servicio meteorológico británico, la Met Office, indicó que la temperatura en el sur de Inglaterra podría alcanzar los 35 ºC (95 ºF) el martes. El lunes fue el día de mayo más caluroso registrado en Reino Unido, con la temperatura de 34.8 ºC en Kew Gardens, en Londres, superando el récord anterior de 32.8 ºC (91.4 ºF) establecido en 1922 y 1944.

Las altas temperaturas en Londres orillaron a la población a abarrotar playas, piscinas y parques con sombra; los pasajeros de la ciudad soportaron el calor el martes en vagones del metro sin aire acondicionado. Los trenes que iban y venían de la concurrida estación Waterloo de la ciudad se vieron interrumpidos por un reporte de humo en las vías.

Temperaturas récord en Francia

Los récords también cayeron en Francia, donde las temperaturas alcanzaron los 36 ºC (97 ºF) el lunes en el suroeste del país y, en general, se mantuvieron por encima de los 20 ºC (68 ºF) por la noche. El servicio meteorológico nacional, Météo-France, indicó que una "cúpula de calor", en la que un frente meteorológico de alta presión retenía el calor en la zona, estaba produciendo temperaturas más de 10 grados Celsius por encima de lo que solía ser habitual para esta época del año.

El clima impredecible y extremo se está volviendo más frecuente a medida que se intensifica el calentamiento de la Tierra. Los expertos afirman que los extremos meteorológicos sin precedentes y mortales, que a veces golpean en momentos anómalos y en lugares inusuales, están poniendo a más personas en peligro.

Ola de calor provoca problemas de salud y muertes en Europa

En Escocia, los bomberos trabajaron durante la noche para sofocar un incendio en pastos que envió columnas de humo desde Arthur's Seat, la colina rocosa que se alza sobre Edimburgo. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica emitió una alerta sanitaria ámbar para gran parte del país hasta el jueves, advirtiendo de un posible riesgo para la salud, particularmente entre los ancianos, en las horas más calurosas del día. El Reino Unido está acostumbrado a temperaturas moderadas, y muchas viviendas, escuelas y negocios no tienen aire acondicionado.

Al menos tres adolescentes murieron en aparentes ahogamientos en lagos y embalses del Reino Unido, y un hombre de 60 años murió en el mar en el suroeste de Inglaterra, informaron las autoridades. La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, señaló que se han reportado al menos siete muertes potencialmente relacionadas con las altas temperaturas, incluidas cinco por ahogamiento y dos fallecimientos en competiciones deportivas.

La ola de calor temprana ha golpeado el periodo anual de verano

La ola de calor temprana ha golpeado antes del periodo anual de verano en el que los socorristas vigilan a los bañistas en las playas populares, lo que incrementa los riesgos. En la costa atlántica de Francia, donde las magníficas playas también tienen fuertes corrientes de resaca, las autoridades informaron de una oleada de emergencias por oleaje, con dos muertes por ahogamiento el domingo en balnearios populares de la región de Gironde, en el suroeste.

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La principal administradora regional, Sophie Brocas, instó a los bañistas "a extremar la prudencia".

El calor inusual se extendió a España, donde el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, dijo que "nos encontramos con temperaturas que normalmente vemos a mediados del verano ahora en el mes de mayo". Señaló que Sevilla alcanzó los 38 ºC (100 ºF) durante el fin de semana, mientras que grandes partes de la península ibérica registraron temperaturas de 5 a 10 grados Celsius más altas de lo normal. Por otro lado, en Roma se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 32 ºC (89.6 ºF) el martes.

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AS



