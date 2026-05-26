El presidente Javier Milei declaró este martes que es "altamente probable" que el Papa León XIV visite Argentina este mismo año como parte de una gira por Latinoamérica.

"La gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre, aquí, en la Argentina" , dijo Milei durante una entrevista con Radio Mitre.

Si bien el viaje debe ser confirmado por la Santa Sede, por lo tanto no es oficial, el pontífice ya hizo referencia a una posible gira latinoamericana el pasado 19 de mayo ante un grupo de periodistas en su residencia en Castel Gandolfo, donde mencionó como posibles destinos México, Uruguay y Perú.

Precisamente en la localidad peruana de Chiclayo, el Papa León XIV, de origen estadounidense, vivió y ejerció como obispo.

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Las expectativas sobre una posible visita a Argentina se acrecentaron el pasado viernes, cuando el canciller Pablo Quirno escribió en su cuenta de la red social X: "Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino".

"Solo resta definir la fecha. ¡Qué linda primavera!", agregó Quirno en alusión a la estación del año austral en la que supuestamente viajará el Papa.

La gestión diplomática para la visita a Argentina se remonta a febrero pasado, cuando el ministro de Exteriores viajó a Roma y entregó a León XIV una carta firmada por Milei, en la que el presidente le solicitaba visitar el país.

"Reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos", escribió Quirno tras esa cita.

Este martes, el presidente argentino expresó que la visita es "altamente probable, salvo alguna desgracia" tras días de rumores y comentarios en los medios sobre la eventual llegada del papa a Argentina.

Por su lado, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también afirmó que "hay muchas posibilidades de que el papa León venga. Creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que esperar la confirmación de la Santa Sede, pero las posibilidades son muy ciertas".

Precisamente este lunes, durante el Tedeum del 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo de 1810 y feriado nacional, García Cuerva pidió delante del presidente Mliei y sus ministros "ser solidarios con el dolor ajeno", al alertar sobre el nivel de agresión y violencia verbal que atraviesa la sociedad, especialmente en las redes sociales.

El presidente, quien en el pasado se refirió al papa Francisco como "el enviado del maligno en la tierra", evitó este martes confrontar con el arzobispo y calificó de "válida" su opinión.

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MB

