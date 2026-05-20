Baños de hielo alivian el dolor, la inflamación, aceleran la recuperación y aumentan la resiliencia, pero debes tener cuidado por tres razones

La crioterapia ha dejado de ser un secreto exclusivo de los atletas de élite para convertirse en una práctica cotidiana. Hoy en día, desde centros de alto rendimiento hasta los hogares sumergirse en agua helada es la técnica predilecta para quienes buscan mejorar su bienestar general.

¿Qué hace que esta práctica sea tan popular hoy en día? Según datos compartidos por expertos, los baños de hielo ofrecen ventajas innegables. Alivian el dolor muscular, reducen drásticamente la inflamación, aceleran la recuperación física y aumentan la resiliencia mental.

Sin embargo, ¿por qué los expertos advierten que debemos ser sumamente cautelosos? La respuesta radica en cómo nuestro cuerpo reacciona al shock térmico y en los límites fisiológicos que nunca debemos cruzar.

Los beneficios comprobados de la crioterapia

El tenista profesional Ben Shelton utiliza esta técnica de forma regular durante sus giras. Para él, los baños de hielo son una herramienta fundamental para tratar el dolor muscular y prevenir lesiones cuando su fisioterapeuta no está disponible en el lugar de entrenamiento.

Al contraer rápidamente los vasos sanguíneos, el frío extremo ayuda a reducir la hinchazón. Esto acelera la recuperación entre entrenamientos intensos, permitiendo a los deportistas volver a la acción en tiempo récord.

Por otro lado, el atleta de ultra resistencia Rich Roll destaca el profundo impacto psicológico de esta práctica. Sumergirse en agua fría funciona como un antidepresivo natural y un reseteo mental inmediato.

El frío estimula el nervio vago y activa el sistema nervioso parasimpático. Esto ayuda a calmar la mente, mejorar la concentración y desarrollar una mayor tolerancia al estrés diario, construyendo una resiliencia invaluable.

A pesar de estos atractivos beneficios, la inmersión en agua helada no es un juego. Si estás pensando en incorporar esta rutina a tu vida, debes conocer los riesgos que conlleva.

Las tres razones para tener cuidado con los baños de hielo

Aunque la práctica es segura cuando se realiza con responsabilidad, ignorar las señales de tu cuerpo puede ser peligroso. Aquí te explicamos los tres motivos principales por los que debes tener precaución:

1. Pérdida temporal de fuerza muscular: Permanecer demasiado tiempo en el agua fría provoca un entumecimiento progresivo en las extremidades. Esta pérdida de fuerza inmediata puede dificultar que salgas de la bañera por tus propios medios. Si es tu primera vez, los expertos recomiendan estar siempre acompañado.

2. Hiperventilación involuntaria: Al entrar en contacto con el agua helada, el cuerpo experimenta un reflejo de jadeo automático. Este shock térmico repentino puede desencadenar hiperventilación y una sensación de pánico. La clave es entrar lentamente y mantener el control de tu mente.

3. Riesgo de hipotermia y congelación: Aunque es poco probable si el agua está por encima del punto de congelación y las sesiones son cortas, el riesgo existe. La hipotermia puede presentarse si superas los 30 minutos de inmersión, mientras que la congelación ocurre cuando el agua dentro de las células de la piel se congela por temperaturas extremas.

Tips para una inmersión segura y efectiva

Para aprovechar al máximo los beneficios sin poner en riesgo tu salud, sigue estos consejos prácticos basados en la ciencia deportiva:

Controla la temperatura: El agua no necesita estar a cero grados. La temperatura ideal oscila entre los 10 y 15 grados Celsius (50-60 grados Fahrenheit).

Mide tu tiempo : Los estudios indican que los mayores beneficios se obtienen en sesiones de entre 2 y 20 minutos. Nunca excedas este límite de tiempo.

: Los estudios indican que los mayores beneficios se obtienen en sesiones de entre 2 y 20 minutos. Nunca excedas este límite de tiempo. Respira profundamente : Evita las respiraciones cortas y rápidas. Inhala profundamente para oxigenar tus pulmones, calmar tu sistema nervioso y dominar la incomodidad.

: Evita las respiraciones cortas y rápidas. Inhala profundamente para oxigenar tus pulmones, calmar tu sistema nervioso y dominar la incomodidad. No lo hagas todos los días : La moderación es clave. El uso excesivo de la terapia de frío puede disminuir sus efectos positivos. Resérvalo para los días de entrenamiento más duro.

: La moderación es clave. El uso excesivo de la terapia de frío puede disminuir sus efectos positivos. Resérvalo para los días de entrenamiento más duro. Consulta a un médico: Antes de iniciar cualquier régimen de inmersión en frío, especialmente si tienes problemas cardiovasculares, busca la aprobación de un profesional de la salud.

La resiliencia que construyes al soportar la incomodidad del frío se transfiere directamente a tu vida diaria. Te ayuda a enfrentar el estrés laboral o personal con mayor claridad. No obstante, el respeto por los límites de tu propio cuerpo siempre debe ser tu prioridad número uno al practicar esta tendencia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR