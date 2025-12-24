Interceptan lancha con 80 toneladas de droga en el Pacífico de Panamá

Las autoridades de Panamá informaron este miércoles del decomiso de 916 paquetes de droga hallados a bordo de una lancha interceptada en las costas del Pacífico del país centroamericano.

La sustancia ilícita fue incautada durante el "allanamiento y registro a una embarcación que fue localizada de manera sospechosa al Sur de Punta Coco" por el Servicio Nacional Aeronaval, indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en un mensaje en sus redes sociales.

En esta operación se aprehendieron a dos hombres, cuya identidad no fue rebelada. El peso total del alijo y el tipo de droga no fue precisada por las autoridades, aunque los paquetes pesan generalmente al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos —el mayor consumidor de cocaína del mundo— y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas.

Acerca del consumo de cocaína en EU

Durante las últimas décadas, el consumo de drogas en Estados Unidos —y en todo el mundo— ha tenido consecuencias devastadoras. Tan solo desde 1999, más de un millón de personas han perdido la vida por sobredosis, y más de la mitad de la población mayor de 12 años ha probado alguna sustancia ilegal al menos una vez.

A pesar de la llegada del fentanilo, la cocaína siendo una de las drogas de mayor impacto social, especialmente en entornos urbanos, donde su uso se normalizó desde finales del siglo XX. Con el fin de afrontar este problema, el gobierno estadounidense ha destinado desde 2024 alrededor de 44.5 mil millones de dólares, sin resultados aún concluyentes.

Con información de DW

AO

