Huracán "Melissa" rompe récords en vientos, presión y lluvias en el Caribe

El huracán "Melissa", de categoría 5, amenaza con convertirse en uno de los huracanes más devastadores de los últimos años, a raíz de los vientos máximos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora con los que acaba de tocar tierra en Jamaica y las fuertes lluvias que lo acompañan.

Antes de su entrada a Jamaica, "Melissa" ya se había convertido en el huracán más potente y en el tercero de categoría 5 -la más alta en la escala Saffir-Simpson- en la actual temporada en el Atlántico.

Esta es la primera ocasión desde 2005 en la que se forman tres o más huracanes de máxima intensidad en el Atlántico. Aquel año observó cuatro ciclones de categoría 5, incluido el "Katrina" que arrasó el sur de Estados Unidos.

Además, "Melissa" es el primer huracán que toca tierra en el Atlántico como categoría 5 desde 2019, cuando "Dorian" golpeó en Bahamas.

La velocidad de los vientos de "Melissa" también es la más alta registrada en lo que va de temporada, con vientos máximos sostenidos de 297 kilómetros por hora.

La menor presión, mayor rapidez de los vientos

Este huracán es también uno de los que presenta una de las presiones más bajas en su ojo en la historia reciente con 892 milibares.

A menor presión, la aceleración de los vientos es mayor, lo que eleva su velocidad y la intensidad del ciclón.

"Wilma", con 882 milibares en 2005, y "Gilbert", con 888 milibares en 1988, son los dos únicos huracanes del Atlántico registrados hasta la fecha con una presión inferior. Aunque "Gilbert" golpeó en Jamaica, lo hizo convertido en huracán de categoría 3.

En comparación, el devastador "Katrina", el huracán más costoso en la historia reciente de Estados Unidos, presentó una presión mínima en su centro de 902 milibares.

