Huracán "Melissa" se acerca a Jamaica y Cuba; inician evacuaciones

El huracán "Melissa" se desplaza por el mar Caribe rumbo a Jamaica y Cuba, con vientos que rozan los 260 kilómetros por hora, después de alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, el fenómeno ya ha dejado al menos cuatro fallecidos y un desaparecido en Haití y República Dominicana.

En Jamaica, el Servicio Meteorológico advierte sobre marejadas ciclónicas que podrían alcanzar hasta cuatro metros en la costa sur. Ante la amenaza, las autoridades han ordenado la evacuación de diversas áreas y han cerrado el Aeropuerto Internacional de Kingston, así como todos los puertos marítimos.

La lentitud con la que avanza "Melissa" genera especial preocupación, pues prolonga la exposición de las zonas afectadas a condiciones extremas. Los meteorólogos calculan que podría caer hasta un metro de lluvia, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, hizo un llamado a la población a utilizar los refugios preparados para garantizar su seguridad ante el paso del huracán, especialmente en las áreas más vulnerables.

"La seguridad de las personas es prioritaria; es fundamental que quienes habitan en zonas de riesgo acudan a los refugios, ya listos para protegerlos frente a este fenómeno", enfatizó McKenzie ante la inminente llegada de "Melissa", cuyo impacto podría resultar devastador.

"El único propósito de los refugios es su seguridad", añadió. "Su gobierno no es insensible ni indiferente a la ansiedad que les genera abandonar sus hogares durante lo que podrían ser al menos unos días. Sin embargo, les insto a recordar que la recuperación personal, comunitaria y nacional de este huracán histórico solo es posible si están vivos y lo suficientemente bien como para hacerlo".

Huracán podría ser devastador, afirma el primer ministro de Jamaica

Por su parte, el primer ministro Andrew Holness en una entrevista con CNN advirtió que el huracán "Melissa", de categoría 5, podría devastar el oeste de Jamaica si azota la región con toda su fuerza.

La tormenta, que se encuentra actualmente al sur de la isla, "probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría impactar nuestra costa, específicamente el extremo oeste de Jamaica", declaró Holness.

"Y si eso ocurriera, y ya lo he dicho antes, no creo que haya ninguna infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber efectos devastadores".

YC