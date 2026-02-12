Hombre salta a un auto en movimiento y logra salvar a dos niños | VIDEO

Un hombre de Brasil, identificado como Ramón Miranda, fue señalado como un héroe luego de saltar a un auto en movimiento para salvar a dos niños que se encontraban dentro , acción que evitó una terrible tragedia.

El video fue extraído de una cámara de seguridad el pasado viernes 6 de febrero, específicamente en la Avenida Campos Gerais, en el barrio Parque Xangri-Lá en Brasil. Según los reportes de Globo News, medio local, el video fue difundido a través de redes sociales a través de X.

En él, se puede observar de primera mano cómo un vehículo avanza en reversa por una pendiente, luego de que la conductora bajara durante un momento. En el coche se encontraban dos niños, entre ellos un bebé de apenas 8 meses.

Al ocurrir el incidente, la madre intentó detener el carro sin éxito. En ese instante apareció Miranda, quien rápidamente corrió y se abalanzó dentro del vehículo en movimiento, activando el freno de mano para evitar la tragedia.

#Viral ¡Héroe sin capa! Hombre salvó a un niño de morir atrapado dentro de un carro sin control logrando frenarlo justo a tiempo y su valentía y corage fueron elogiados y aplaudidos por miles en redes sociales. pic.twitter.com/1JHiSCDp5W— Última Hora Col (@ultimahoracol_) February 12, 2026

Esto dijo Ramón Miranda

El joven, quien ejerce como barbero en Contagem, Gran Belo Horizonte, explicó al medio local " creo que fue un impulso; no pensé mucho en ese momento. Vi el coche bajarse con los niños dentro, salí corriendo y dije: 'tengo que ayudarlos'. Dios me ayudó y logré salvarlos".

Asimismo, Ramón aseguró que, afortunadamente, ni él ni los menores resultaron heridos durante el incidente. Por otro lado, se informó que el suceso fue provocado por el niño más grande, quien logró mover la palanca de cambios, ocasionando que el auto marchara en reversa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL