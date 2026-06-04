Hezbolá rechaza acuerdo de alto el fuego con Israel

Hezbollah rechazó este jueves el más reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el Gobierno libanés y exigió la retirada total de sus tropas del territorio, mientras los enfrentamientos continúan dificultando los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

El anuncio se produjo después de que al menos cuatro personas murieran en ataques israelíes, según informaron autoridades locales. Además, un integrante de las fuerzas de paz de la ONU falleció en medio del fuego cruzado.

En un mensaje escrito difundido por televisión, el líder de Hezbollah, Naim Kassem, afirmó que la exigencia contemplada en el acuerdo de que los combatientes del grupo abandonen el sur del Líbano equivaldría a una “rendición”, una “derrota” y al cumplimiento de los objetivos de Israel.

“Lo que nos preocupa es el cese de la agresión, el alto el fuego y la retirada de Israel”, declaró Kassem. “No hemos asumido ningún compromiso con ninguna parte para abandonar la resistencia mientras exista ocupación”, agregó. También advirtió que, mientras las comunidades libanesas sigan siendo bombardeadas y sus habitantes continúen muriendo, el norte de Israel tampoco podrá considerarse seguro.

Kassem calificó las negociaciones como “absurdas, humillantes e insultantes”, y aseguró que están diseñadas para otorgar a Israel mediante la diplomacia lo que no ha logrado obtener en el campo de batalla.

Combates en el Líbano dificultan acuerdos de "paz" entre entre Irán e Israel

Los combates en Líbano, donde las fuerzas israelíes han ocupado amplias zonas del sur del país, amenazan los esfuerzos internacionales para contener la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el tránsito mundial de petróleo y gas cuyo cierre ha generado fuertes repercusiones económicas.

Irán ha insistido en que cualquier tregua duradera debe incluir también al Líbano. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien enfrentará elecciones en los próximos meses, sostiene que la ofensiva continuará hasta que Hezbollah deje de representar una amenaza para Israel.

Las fuerzas israelíes controlan actualmente cerca de una quinta parte del territorio libanés, tras meses de enfrentamientos iniciados cuando Hezbollah comenzó a lanzar cohetes y drones en apoyo a Irán, pocos días después del estallido de la guerra regional.

Donald Trump minimiza fracasos en Medio Oriente

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el estancamiento diplomático y el fracaso de los intentos previos por detener los combates. “En Oriente Medio, un alto el fuego significa que se dispara de manera más moderada”, comentó ante periodistas.

Hezbollah reanudó sus ataques con cohetes pocos días después de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. Antes de ello, Israel ya realizaba ataques periódicos en territorio libanés contra lo que describía como objetivos vinculados a grupos armados, pese a la tregua alcanzada en 2024.

El jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, reconoció este jueves que la guerra sigue afectando a las ciudades del norte de Israel, sometidas al constante riesgo de ataques de Hezbollah. Según afirmó, las operaciones militares en Irán y Líbano han “creado una nueva realidad de seguridad” al debilitar a ambos actores “en un grado sin precedentes”.

Durante la actual escalada, las tropas israelíes han avanzado más profundamente en territorio libanés que en cualquier otro momento desde el final de la ocupación israelí entre 1982 y 2000. Actualmente controlan alrededor del 20% del país.

El conflicto ha dejado más de tres mil 500 muertos en Líbano y ha obligado a más de 1.2 millones de personas a abandonar sus hogares. Del lado israelí, han fallecido 27 soldados y tres civiles.

El más reciente acuerdo de alto el fuego fue negociado con mediación estadounidense entre Israel y el Gobierno libanés, que acusa a Hezbollah de haber arrastrado al país a la guerra y que previamente intentó impulsar su desarme.

Acuerdos diplomáticos no involucran a Hezbollah

Aunque el acuerdo no incluye formalmente a Hezbollah, establece que las Fuerzas Armadas libanesas asuman el control de determinadas zonas de seguridad donde quedaría prohibida la presencia del grupo armado. Hezbollah ha reiterado que solo aceptará una tregua si Israel cesa sus ataques y comienza a retirarse del territorio libanés.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, calificó el acuerdo como “la última oportunidad para alcanzar un alto el fuego definitivo e integral”. Según explicó, Beirut está dispuesto a implementarlo una vez reciba la respuesta de todas las facciones implicadas, incluido Hezbollah. Añadió que Estados Unidos, junto con el presidente Trump, determinará el mecanismo y el calendario de aplicación.

El texto del acuerdo sostiene que Hezbollah “no solo es enemigo de Israel y de Estados Unidos, sino también del Líbano”, y plantea su desmantelamiento. Sin embargo, aunque el Gobierno libanés ha prometido en varias ocasiones avanzar en esa dirección, carece de capacidad para desarmar al grupo por la fuerza.

El documento tampoco establece una fecha concreta para la retirada israelí del sur del Líbano, aunque contempla el respaldo estadounidense al Ejército libanés para reforzar el control estatal en regiones donde Hezbollah ha mantenido una influencia predominante durante años.

Desde Teherán, un alto mando militar iraní reiteró la exigencia de un alto el fuego total en el Líbano y reclamó que Israel repliegue sus fuerzas a las posiciones que ocupaba al inicio del conflicto regional.

“Apoyar a la resistencia en Líbano es un deber para todos nosotros, y expulsar a Israel de la región es un objetivo alcanzable para los musulmanes”, declaró Esmail Qaani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, según las agencias semioficiales Fars y Tasnim.

Mientras acuerdos fracasan, Irán y EU mantienen ataques mutuos

Mientras los intentos diplomáticos continúan fracasando, Irán y Estados Unidos mantienen intercambios de ataques en torno al estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente bloqueado. Antes del conflicto, por esta ruta transitaba cerca del 20 % del petróleo y gas consumidos a nivel mundial, además de importantes cargamentos de fertilizantes y otras mercancías.

Washington afirma haber atacado amenazas iraníes contra la navegación comercial y sus fuerzas desplegadas en la región, mientras que Teherán ha respondido con misiles y drones contra países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses.

En este contexto, un ciudadano indio murió y más de 60 personas resultaron heridas tras un ataque perpetrado el miércoles contra un aeropuerto comercial en Kuwait utilizado también por las fuerzas estadounidenses para operaciones logísticas y de reabastecimiento. Irán negó cualquier responsabilidad en el incidente.

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AO

