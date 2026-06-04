¿Los ovnis son obra del demonio? Sacerdote pierde su cargo tras hacer polémica afirmación

El arzobispo de Washington, Robert McElroy, decidió remover de sus funciones al sacerdote Stephen Rossetti, quien se desempeñaba como exorcista de la arquidiócesis, luego de que realizara declaraciones públicas en las que vinculó a los ovnis con supuestas manifestaciones demoníacas.

A través de un comunicado difundido el miércoles, McElroy señaló que las afirmaciones de Rossetti contradicen la postura oficial de la Iglesia y aseguró que sus comentarios "perjudican seriamente" la doctrina católica relacionada con el diablo, los demonios y la práctica del exorcismo.

Rossetti afirmó que avistamientos de ovnis podrían corresponder a la acción de demonios

Rossetti era uno de los exorcistas más visibles de la archidiócesis y dirigía además el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, una entidad especializada en casos relacionados con supuestas perturbaciones de origen maligno.

En el mensaje compartido en redes que provocó la polémica, el sacerdote afirmó que "muchos, si no la mayoría" de los avistamientos de ovnis podrían corresponder a la acción de demonios que se manifiestan en el mundo físico.

"Como exorcista, quise advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse... No quieren que sepamos lo que están haciendo porque resultan más eficaces cuando no nos damos cuenta", agregó.

Estas declaraciones desencadenaron una rápida reacción del arzobispo, que decidió retirarlo del cargo y cortar los lazos institucionales con la organización que encabezaba.

Por su parte, el religioso recibió la noticia "con tristeza" y se disculpó "por cualquier forma en la que no hubiera sido fiel a las enseñanzas de la Iglesia".

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El tema de los ovnis en Estados Unidos ha vuelto al centro del debate público después de que el Pentágono comenzara el mes pasado, por orden del presidente Donald Trump, a desclasificar archivos sobre fenómenos anómalos no identificados.

Previamente, en marzo, el vicepresidente JD Vance, de confesión católica, generó revuelo al afirmar que los extraterrestres son "demonios" y admitir que está "obsesionado" con este asunto.

En febrero, el expresidente Barack Obama bromeó en una entrevista con que los extraterrestres "son reales" aunque aseguró que nunca los ha visto.

También rechazó la teoría de la conspiración de que el Gobierno estadounidense alberga restos de supuestos ovnis en las instalaciones militares Área 51, en el desierto de Nevada.

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