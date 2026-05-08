Hantavirus: ¿Qué se sabe sobre las personas contagiadas en el crucero?

El crucero MV Hondius zarpó de la ciudad de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026, con destino a Cabo Verde, pero la exótica travesía polar se transformó rápidamente en una emergencia sanitaria internacional sin precedentes.

Un brote de hantavirus interrumpió el viaje tras cobrar la vida de tres pasajeros y contagiar a otros cinco individuos de distintas nacionalidades. Las autoridades sanitarias mundiales activaron protocolos máximos de contención, ya que decenas de turistas abandonaron la embarcación el 24 de abril, semanas antes de identificar el patógeno mortal.

Hoy, equipos médicos de élite en Estados Unidos, España, Países Bajos y otras naciones buscan a contrarreloj a los viajeros que compartieron espacios cerrados con los infectados, intentando frenar cualquier cadena de transmisión comunitaria.

El monumental desafío de rastrear a los pasajeros expuestos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) vigilan de cerca a ciudadanos residentes en Texas, Georgia, Arizona y California que viajaron en el barco afectado. Al mismo tiempo, el gobierno de España mantiene en cuarentena estricta a una mujer en Alicante que compartió un vuelo comercial con una de las víctimas mortales neerlandesas.

La dispersión masiva de los turistas complica drásticamente el panorama epidemiológico, pues el periodo de incubación del virus alcanza hasta las seis semanas. Los médicos exigen a todos los viajeros monitorear su temperatura corporal diariamente y reportar cualquier síntoma respiratorio o gastrointestinal de inmediato a los servicios de urgencias.

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El origen del caos: ¿Por qué ocurre esto ahora y qué eventos previos desataron la crisis?

Los investigadores epidemiológicos sospechan que el contagio inicial ocurrió mucho antes del embarque, posiblemente durante una excursión turística de observación de aves en Sudamérica. La situación actual recuerda fuertemente al trágico brote registrado en la región de la Patagonia argentina entre los años 2018 y 2019 , el cual dejó 34 contagios confirmados tras la asistencia de personas sintomáticas a eventos sociales concurridos.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica; los roedores salvajes lo transmiten a los humanos a través de su saliva, orina y heces. Sin embargo, los análisis de laboratorio confirmaron que los pacientes del MV Hondius contrajeron específicamente la cepa Andes, la única variante en el mundo que permite la transmisión directa de persona a persona, un factor técnico que eleva el nivel de alerta.

La respuesta global ante la amenaza de la cepa Andes. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, descartó categóricamente que este evento represente una nueva pandemia global similar al COVID-19. El riesgo para la población mundial sigue siendo bajo, siempre y cuando los gobiernos implementen medidas estrictas y rápidas de salud pública.

Actualmente, el crucero navega hacia las Islas Canarias bajo un aislamiento total y riguroso, donde los pasajeros desembarcarán en pequeñas embarcaciones tipo Zodiac para abordar vuelos militares de repatriación, garantizando un nulo contacto con la población civil española.

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JM