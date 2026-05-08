Evacúan crucero con hantavirus en Canarias con estricto protocolo

Las autoridades españolas organizan para este fin de semana en Canarias una operación sin precedentes: el fondeo del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desde donde se llevará a cabo la repatriación de entre 80 y 100 pasajeros y tripulantes de 22 nacionalidades distintas.

Se ha establecido un estricto protocolo con el objetivo de evitar cualquier interacción entre los pasajeros del barco —todos asintomáticos hasta ahora— y la población local.

El Gobierno de Pedro Sánchez accedió a la solicitud de la Organización Mundial de la Salud para recibir al buque, en medio de las críticas del Ejecutivo regional de Canarias, encabezado por el Partido Popular, que reclamó que el crucero permaneciera fondeado en Tenerife y no atracara en la isla.

Así, tras la llegada del buque el domingo al puerto de Granadina de Abona, los pasajeros serán evacuados en lanchas de un máximo de cinco personas hasta el puerto.

Desde ahí autobuses "burbuja" los llevarán directamente al aeropuerto para ser embarcados en aviones que los llevarán a sus respectivos países, detalló hoy la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

¿Cuántas personas serán evacuadas?

En el barco hay 147 personas, todas asintomáticas desde el 28 de abril, y se calcula que entre 80 y 100 sean desembarcadas en Tenerife, puesto que al menos 30 de los 60 tripulantes zarparán en el barco hacia Países Bajos (país de procedencia).

"Solo saldrán del barco los que vayan directamente al aeropuerto para volar a sus países de origen", aseguró Barcones.

"Todas las zonas por las que van a transitar se encontrarán aisladas, no va a haber ningún contacto con el personal civil", subrayó.

Ya está confirmada la presencia de cuatro aviones de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España, y serán agrupados los nacionales de nueve países de la Unión Europea y de tres países extracomunitarios en un solo vuelo.

Los 14 españoles serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde se someterán a una cuarentena obligatoria.

Una vez evacuado el pasaje, se desinfectará el barco, se procederá a la disposición del cadáver que permanece dentro de él y el buque, que salió el 1 de abril de Ushuaia en un crucero rumbo a Cabo Verde, zarpará hacia Países Bajos.

Casos confirmados de hantavirus

El brote causó tres muertes y ocho personas contagiadas, ya evacuadas, en el crucero. Una mujer española de 32 años con "síntomas compatibles" de hantavirus, que estuvo en contacto con la mujer fallecida en Johanesburgo (Sudáfrica) tras abandonar el barco, se encuentra ingresada en un hospital de Alicante (España), según se supo hoy.

El hantavirus solo se transmite mediante contacto muy cercano: "Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir", explicó hoy el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

"No es una nueva covid-19, el riesgo para la población es absolutamente bajo", insistió Lindmeir.

Mientras, el ministerio argentino de Sanidad investiga el origen del contagio. Hasta ahora se sabe que la pareja de jubilados holandeses —las dos primeras personas fallecidas, el 11 y el 26 de abril—, pasaron cuatro meses recorriendo por tierra Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el buque.

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KR