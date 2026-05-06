Hantavirus aumenta en Argentina en medio de incertidumbre por crucero infectado

Autoridades y expertos en Argentina intentan determinar si su país es el origen de un brote mortal de hantavirus que afecta a un crucero en el Atlántico.

La emergencia sanitaria a bordo del barco, anclado al otro lado del océano, ocurre mientras el país sudamericano registra un aumento de casos de la enfermedad, que muchos investigadores locales de salud pública atribuyen a los efectos, recientemente acelerados, del cambio climático. Argentina, desde donde partió el crucero hacia la Antártida, ha sido clasificada constantemente por la Organización Mundial de la Salud como el país con la mayor incidencia en América Latina de esta rara enfermedad transmitida por roedores.

El aumento en las temperaturas amplía el alcance del virus porque, en parte, a medida que sube el calor y cambian los ecosistemas, los roedores que portan el hantavirus pueden prosperar en más lugares, señalan expertos. Las personas suelen contraer el virus por exposición a excrementos, orina o saliva de roedores.

"El cambio climático entró a Argentina y al haberse tropicalizado Argentina trajo muchos problemas, como dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla. Ese cambio a lo mejor ha favorecido una mayor floración y una mayor cantidad de semillas que son el alimento de estos ratones", señaló Hugo Pizzi, un destacado especialista argentino en enfermedades infecciosas. "Pero no hay ninguna duda de que, a medida que transcurre el tiempo, es como que se va diseminando cada vez más".

El Ministerio de Salud argentino informó el martes que se registraron 101 infecciones por hantavirus desde junio de 2025, aproximadamente el doble de los casos contabilizados en el mismo período del año anterior.

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Un hantavirus presente en Sudamérica, llamado virus de los Andes, puede causar una enfermedad pulmonar grave y a menudo mortal denominada síndrome pulmonar por hantavirus. La dolencia provocó la muerte en casi un tercio de los casos el último año, según el Ministerio de Salud argentino, por encima de una tasa de mortalidad promedio de 15 en los cinco años previos.

Las autoridades dijeron que pasajeros del barco MV Hondius dieron positivo al virus de los Andes. Argentina indicó el miércoles que estaba enviando material genético del virus de los Andes y equipos de prueba para ayudar a España, Senegal, Sudáfrica, Holanda y el Reino Unido a detectarlo.

Las autoridades argentinas intentan precisar por qué partes del país viajaron los pasajeros infectados antes de embarcar en el crucero de bandera holandesa en Ushuaia, una ciudad del sur de Argentina conocida como el fin del mundo. Una vez que conozcan los itinerarios, aseguran que rastrearán contactos, aislarán a los contactos con los que tuvieron una relación más estrecha, y realizarán un monitoreo activo para evitar una mayor propagación.

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La OMS, la agencia de salud de la ONU, indicó que la primera muerte a bordo, un holandés de 70 años, ocurrió el 11 de abril. Su esposa, también holandesa y de 69 años, murió el 26 del mismo mes. La tercera pasajera, una mujer alemana, falleció el 2 de mayo.

El virus puede incubarse en un plazo de entre una y ocho semanas. Eso dificulta saber si los pasajeros lo contrajeron antes de salir de Argentina hacia la Antártida el 1 de abril, durante una parada programada en una remota isla del Atlántico Sur, o a bordo del barco.

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JM