El pasado 3 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un foco de infección en el crucero MV Hondius en donde al menos tres personas fallecieron por hantavirus, la situación continúa siendo evaluada por la organización.

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Los hantavirus pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte en los seres humanos; este virus es transmitido por la orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados; a pesar de que suele transmitirse a través de roedores infectados, la cepa Andes puede transmitirse entre humanos. Por el momento, no existe ningún tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para la infección por hantavirus.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

De acuerdo con la OMS los hantavirus son un tipo de virus zoonóticos que infectan naturalmente a los roedores y que ocasionalmente se transmiten a los humanos. Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales, no obstante, cada hantavirus suele estar asociado a una especie específica de roedor reservorio, en la que el virus provoca una infección a largo plazo sin síntomas aparentes.

La transmisión de hantavirus a los humanos se produce por contacto con orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados y también puede ocurrir, a través de mordeduras.

El virus se puede contagiar por actividades que implican:

Contacto con roedores, como la limpieza de espacios cerrados o mal ventilados

La agricultura

Los trabajos forestales

Dormir en viviendas infestadas de roedores; aumentan el riesgo de exposición.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas del síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) son diversos; la enfermedad puede progresar rápidamente hasta causar tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock.

La enfermedad varía según el tipo de virus y la ubicación geográfica:

América del Norte, Central y del Sur: Causan el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH); la enfermedad puede progresar rápidamente hasta causar tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock.

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Argentina-Chile (virus de los Andes): pertenece a esta familia y se sabe que causa una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos y prolongados.

China y la República de Corea: Causan fiebre hemorrágica con síndrome renal hemorrágico (SHS).

Europea: Virus Puumala.

Virus HFRS: Las etapas posteriores pueden incluir presión arterial baja, trastornos hemorrágicos e insuficiencia renal.

comenzar entre una y ocho semanas después de la exposición, dependiendo del tipo de virus, e incluyen normalmente fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o vómitos.

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