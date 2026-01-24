Representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos iniciaron ayer en Abu Dabi reuniones trilaterales con el objetivo de explorar vías para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que el futuro de la región del Donbás será uno de los temas centrales de las negociaciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos informó que los encuentros, previstos para continuar hoy, forman parte de los esfuerzos para promover el diálogo y encontrar soluciones políticas a la crisis. La Casa Blanca calificó las conversaciones como productivas.

Las reuniones se producen horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, sostuviera largas conversaciones nocturnas con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. El Kremlin reiteró que una condición clave para un acuerdo de paz es la retirada de las tropas ucranianas de las zonas del este que Rusia anexó, aunque no controla completamente.

Zelenski afirmó que, tras su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, las propuestas de paz están “casi listas”, aunque el estatus de los territorios ocupados sigue sin resolverse. También reiteró su disposición a crear una zona de libre comercio bajo control ucraniano en el este del país. El mandatario señaló que recibe informes constantes de su delegación.

CT