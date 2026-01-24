El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó ayer que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, realizó una visita oficial a México y que este mismo día regresó a Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios para las autoridades de ese país.

A través de un mensaje difundido en una red social, el titular de la SSPC detalló que durante la estancia de Patel en territorio mexicano se llevaron a cabo dos reuniones de alto nivel. La primera fue con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la segunda se realizó con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

García Harfuch señaló que en los encuentros participaron también representantes del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. En ese contexto, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas entre ambos países para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios cuya actividad delictiva tiene impacto tanto en México como en Estados Unidos.

El funcionario subrayó que, durante las reuniones, se acordó continuar y fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad, bajo el principio de cooperación bilateral y con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial de México. Destacó que la coordinación entre ambas naciones ya ha derivado en resultados concretos y que existe el compromiso de mantener y reforzar el intercambio de información.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”, indicó García Harfuch en su mensaje.

De acuerdo con lo informado, el director del FBI partió este viernes rumbo a Estados Unidos llevando consigo a dos personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades estadounidenses. Se trata de Ryan James Wedding, alias “Thor”, de nacionalidad canadiense, identificado como presunto líder de una red de tráfico y trasiego de droga con operaciones de carácter transnacional.

El segundo detenido es Alejandro Rosales Castillo, de nacionalidad estadounidense, quien se encuentra incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Ambos eran buscados por su presunta participación en actividades delictivas de alto impacto.

La SSPC no ofreció mayores detalles sobre el proceso legal ni sobre las acciones específicas que derivaron en el traslado, pero reiteró que estas detenciones forman parte de la cooperación permanente entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado y reducir los niveles de violencia que afectan a ambos países.

Jefe del FBI agradece a autoridades mexicanas

El director del FBI, Kash Patel, expresó su agradecimiento a México por la detención de Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa, durante una conferencia de prensa en Ontario. Patel destacó la colaboración del Gobierno de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como de militares y fuerzas del orden que trabajaron junto a los equipos estadounidenses en el operativo en la Ciudad de México.

El director del FBI calificó a Wedding como uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica, comparándolo con figuras como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán. La fiscal general de EU, Pam Bondi, detalló que Wedding lideraba una organización criminal transnacional.

