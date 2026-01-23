El embajador de EU en México confirma que Ryan Wedding se entregó voluntariamente

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este viernes que el exatleta olímpico canadiense a quien se relaciona con el Cártel de Sinaloa, Ryan Wedding, se entregó voluntariamente en México, tras un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

A través de un comunicado, el embajador detalló que: "La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación".

Johnson destacó que el caso representa un avance "concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los carteles y los narcoterroristas", y subrayó el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump de perseguir a quienes "envenenan" las comunidades "con drogas y las amenazan con violencia".

El embajador añadió que la entrega de Wedding da cuenta de la colaboración entre el gobierno estadounidense y la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum "para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen".

Finalmente, Johnson reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como del Departamento de Justicia estadounidense y el FBI, al considerar el caso como un ejemplo de cooperación bilateral en materia de seguridad.

"Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos", zanjó la nota.

Previamente, el FBI informó que Wedding, uno de los criminales más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín 'el Chapo' Guzmán, fue capturado el jueves por la noche en México y será extraditado a Estados Unidos.

Wedding estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de 'snowboard'.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego

Tras cumplir su condena, fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cartel de Sinaloa, la organización de 'El Chapo'.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de crimen organizado.

