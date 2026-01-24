La OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Dinamarca avanzaron en un entendimiento para reforzar la seguridad en Groenlandia y en el Ártico, en un contexto marcado por el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en asumir un mayor control sobre la isla por razones de seguridad nacional. El tema fue abordado este viernes por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, quienes analizaron el preacuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la OTAN durante el Foro Económico Mundial de Davos.

Desde Nuuk, capital de Groenlandia, Frederiksen subrayó la necesidad de mantener una posición conjunta entre Dinamarca y el territorio autónomo ante la situación actual. Señaló que se trata de un momento “grave” y que, frente a ello, ambos gobiernos seguirán una vía diplomática y política común. La mandataria calificó la jornada como un día de trabajo enfocado en preparar los próximos pasos del Reino de Dinamarca.

Las declaraciones se produjeron tras un almuerzo de trabajo entre Frederiksen y Nielsen, quien no ofreció comentarios públicos. Posteriormente, ambos recorrieron las calles de Nuuk, de acuerdo con la televisión pública danesa DR. La visita de la primera ministra se dio horas después de su paso por Bruselas, donde sostuvo un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Tras esa reunión, Rutte afirmó que Dinamarca continúa contribuyendo de manera sólida a la seguridad colectiva de la Alianza y que ha incrementado su inversión en este ámbito. Destacó que la OTAN y Dinamarca trabajan de forma conjunta para garantizar la seguridad de todos los países miembros y para fortalecer la disuasión y la defensa en el Ártico. Frederiksen coincidió en ese diagnóstico y sostuvo que la seguridad en esa región concierne a toda la Alianza Atlántica.

En el último mes, Trump ha intensificado sus declaraciones sobre Groenlandia, al señalar que su interés responde a motivos de seguridad nacional y al afirmar que la defensa de la isla ha sido descuidada. La semana pasada, Dinamarca y otros siete aliados europeos de la OTAN reforzaron su presencia militar en Groenlandia. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles como represalia, medida que finalmente descartó, así como el uso de la fuerza militar, al anunciar un preacuerdo con la OTAN.

Según el presidente estadounidense, se trata de un entendimiento de largo plazo en materia de seguridad nacional e internacional, que se encuentra en una fase avanzada y será presentado públicamente próximamente. No obstante, tanto Dinamarca como Groenlandia han enfatizado que en ningún momento se ha negociado su soberanía ni su integridad territorial.

El mando militar danés informó que las maniobras del Ejército, por tierra, mar y aire, continuarán durante todo el año en coordinación con países aliados de la OTAN, y que otros miembros de la Alianza podrían sumarse a estos ejercicios. Por su parte, el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, precisó que lo acordado con Estados Unidos constituye solo un marco general, no un acuerdo definitivo, y que cualquier negociación deberá involucrar a Dinamarca y a Groenlandia.

Rasmussen y la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, acordaron recientemente en Washington crear un grupo de trabajo conjunto con Estados Unidos para analizar las preocupaciones de seguridad planteadas por ese país, sin cruzar las líneas rojas de la soberanía danesa ni el derecho de autodeterminación de los casi 57 mil habitantes de Groenlandia.

CT