El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, aseguró que Moscú no descarta anexar la región separatista de Transnistria para proteger a los ciudadanos rusos que viven en el Este de Moldavia.

“Nunca se puede descartar nada y estamos barajando todos los escenarios posibles”, respondió Shoigú en una entrevista para el diario ruso “Komsomólskaya Pravda”.

El ex ministro de Defensa, cuyos antiguos viceministros han sido todos encarcelados por corrupción, según los medios rusos, señaló que unos 220 mil ciudadanos rusos viven en la región separatista moldava y “sus intereses y seguridad se encuentran actualmente amenazados debido a las acciones irreflexivas e irresponsables de Kiev y de Chisinau”.

“Si surge la necesidad, Rusia tomará todas las medidas necesarias y utilizará todos los métodos disponibles para protegerlos (a los ciudadanos rusos en Transnistria)”, advirtió.

Acusó a las autoridades moldavas, que han logrado el apoyo financiero de la Unión Europea para importar gas, de chantajear a la región prorrusa en el plano energético.

Shoigú señaló que la retórica de las autoridades de Moldavia respecto a Transnistria “se asemeja a las declaraciones de las autoridades ucranianas sobre el Donbás en 2014”, año en el que Rusia se anexionó la península de Crimea y envió tropas irregulares para reforzar el movimiento separatista en el Este de Ucrania, invadida ocho años después.

CT