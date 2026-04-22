El Papa León XIV instó el miércoles a Guinea Ecuatorial a trabajar por la justicia y a cerrar la brecha "entre los privilegiados y los desfavorecidos", al llamar la atención sobre las enormes desigualdades de ingresos y los abusos de derechos humanos en el país centroafricano.

Papa León pide cerrar brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos

León XIV instó a todos, según sus funciones, a trabajar para "servir al bien común en lugar de a intereses privados, cerrando la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos".

León tenía previsto visitar una prisión en la ciudad portuaria de Bata, continuando la tradición del Papa Francisco, quien hizo de las visitas a cárceles una prioridad de su pontificado.

Las prisiones de Guinea Ecuatorial y su sistema de justicia en general han sido señalados repetidamente por la ONU y condenados por grupos de derechos humanos y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

EU con larga lista de abusos y condiciones carcelarias que ponen en peligro la vida

En su informe de 2023 sobre el país, Estados Unidos enumeró una larga lista de abusos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias o ilegales, detenciones políticas, tortura, condiciones carcelarias que ponen en peligro la vida y "graves problemas" con la independencia del poder judicial.

Después de que se levantaran las sanciones contra Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, se supo que Guinea Ecuatorial era uno de varios países africanos que han recibido millones de dólares en acuerdos controvertidos con el gobierno de Trump para aceptar a migrantes deportados desde Estados Unidos a países distintos del suyo.

Reportes de AP muestran que al menos 29 de esos migrantes, sin vínculos con el país, han sido deportados al país.

El gobierno ha negado abusos de derechos y no ha hecho comentarios cuando se le pidió responder a preguntas sobre abusos relacionados con el acuerdo de deportaciones migratorias de Estados Unidos.

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León ha criticado la política general de deportaciones migratorias del gobierno de Trump por ser "extremadamente irrespetuosa".

ONGs piden a León XIV alzar la voz en defensa de los migrantes

En la víspera de su visita a la prisión, 70 organizaciones de derechos humanos publicaron una carta abierta a León, en la que le pidieron que se pronuncie, especialmente, sobre la deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia este país y que inste a las naciones africanas a no ser cómplices de esa práctica.

"Estas prácticas eluden las protecciones humanitarias, exponen a los refugiados a la detención y la coerción, y someten a las personas a la devolución, en contravención directa del derecho internacional", escribieron, en referencia al concepto jurídico que prohíbe a los países enviar a personas a lugares donde sus vidas o libertades estén en riesgo.

En los días previos a la llegada de León, el gobierno liberó a casi 100 personas que habían sido arrestadas en una represión de 2022 contra la violencia callejera, según un abogado local, que pidió el anonimato dado el historial de derechos humanos del país.

El abogado calificó las liberaciones como un "resultado positivo" de la visita, aunque señaló que el gobierno aún no ha tomado medidas para liberar a políticos como Gabriel Nsé Obiang, quien está en la cárcel desde los disturbios preelectorales de 2022, o a activistas como Anacleto Micha o Joaquín Elo Ayeto.

EG Justice, un grupo de derechos que ha denunciado repetidamente la detención de presos políticos en Guinea

Ecuatorial instó a León a usar su autoridad moral para pronunciarse sobre los abusos y, especialmente, sobre la detención de activistas y políticos.

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