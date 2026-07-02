De acuerdo con la información desprendida de los reportes de este 2 de julio, los bombardeos impactaron diversas zonas de la ciudad, causando daños catastróficos.

Los equipos de emergencia y rescate se han desplegado a marchas forzadas para remover los escombros, en una carrera contrarreloj para localizar a posibles sobrevivientes y atender a los heridos que dejó el colapso de múltiples estructuras.

Las alarmas antiaéreas resonaron con fuerza durante las horas críticas del ataque, obligando a miles de ciudadanos a buscar refugio en las estaciones subterráneas y sótanos, reviviendo los momentos más crudos y tensos del conflicto.

Víctimas en Kiev

Al menos 25 personas murieron y 85 resultaron heridas este jueves en Kiev tras una ofensiva de drones y misiles rusos, que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia empleó 74 misiles y 496 drones.

476 drones lograron ser neutralizados, al igual que 48 misiles.

Este ataque deja ver la vulnerabilidad de las defensas aéreas por parte de Ucrania ante los misiles balísticos de Rusia.

Condena internacional

Este nuevo ataque ha vuelto a encender las alertas de la comunidad internacional. Este conflicto ya lleva más de cuatro años activo.

Ante la pérdida de al menos 25 vidas, se espera que en las próximas horas diversos líderes mundiales y organizaciones emitan pronunciamientos condenando esta grave escalada de violencia y reiterando el llamado urgente a proteger la integridad de los civiles en el territorio ucraniano.

NG