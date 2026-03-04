Alemania, Francia y Reino Unido endurecieron su postura frente a Irán, al advertir que podrían emprender “acciones defensivas proporcionadas” para proteger sus intereses y los de sus aliados, en coordinación con Estados Unidos. En un comunicado conjunto, los líderes del llamado E3 —el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz— exigieron al régimen iraní cesar los “ataques indiscriminados” en la región.

La declaración abre la puerta a una mayor implicación de las principales potencias militares de Europa en la escalada bélica desatada tras la intervención de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Francia y Reino Unido, ambas potencias nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, mantienen bases en la zona, mientras Alemania, en pleno proceso de rearme, se ha consolidado como uno de los aliados europeos más cercanos de Israel.

“Irán ha atacado a nuestros aliados y ha puesto en riesgo a nuestro personal y a nuestros civiles”, señala el documento, que advierte sobre la posibilidad de destruir la capacidad iraní de lanzar misiles y drones desde su origen.

El conflicto tiene un impacto directo sobre intereses europeos. Una base naval francesa en Abu Dabi fue atacada con drones, lo que causó daños materiales sin víctimas. También se registraron bombardeos contra instalaciones internacionales en Irak y Jordania donde hay presencia alemana, sin reportes de bajas.

Macron aseguró que Francia está preparada para desplegar los medios necesarios en defensa y ordenó el traslado del portaaviones nuclear Charles de Gaulle del Mar Báltico al Mediterráneo, escoltado por fragatas y su escuadrón aéreo. Añadió el envío de cazas Rafale, sistemas de defensa antiaérea y radares aerotransportados a Oriente Medio, además del despliegue de la fragata Languedoc frente a Chipre, tras el ataque con drones contra la base británica de Akrotiri.

Por su parte, Starmer reiteró que el Reino Unido no participó en los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel, pero confirmó el incremento de la presencia militar. Londres autorizó el uso de sus bases por parte del Ejército estadounidense para operaciones “defensivas específicas y limitadas” destinadas a neutralizar misiles iraníes antes de su lanzamiento.

En Washington, Donald Trump afirmó que Irán “quiere hablar, pero es demasiado tarde”. Aseguró que la ofensiva continuará hasta desmantelar la capacidad misilística, naval y nuclear del país. Según el Comando Central estadounidense, más de mil 700 objetivos han sido atacados en las primeras 72 horas de la operación conjunta con Israel.

La actual campaña incluyó un ataque “decapitante”, que acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

La ONU alertó de un “efecto dominó” humanitario en la región. La Media Luna Roja iraní reporta al menos 787 muertos, mientras que en Líbano los bombardeos han causado decenas de víctimas y más de 60 mil desplazados.

Israel también cuenta con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto. Por su parte, Irán se apoya en una red de aliados y milicias como Hezbolá en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, además del Movimiento Hutí en Yemen y milicias chiíes en Irak. En el plano internacional, mantiene cooperación estratégica con Rusia y China, que le brindan respaldo político y económico.

FRASES

“El portaaviones (de propulsión nuclear) Charles de Gaulle se trasladará del Mar Báltico al Mediterráneo para ayudar a proteger activos de países aliados. Estará escoltado por su escuadrón aéreo y por las fragatas. Mantendremos este esfuerzo tanto como sea necesario”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

“Alemania espera con interés el día después (de que termine la guerra). Berlín quiere trabajar con Estados Unidos en una estrategia para cuando el actual gobierno iraní ya no exista. Esto es extremadamente importante para Europa… y para Israel y su seguridad”.

Friedrich Merz, canciller alemán.

“España ha sido terrible, así que vamos a cortar todo comercio con ellos (por no permitir que Washington use las bases militares en su territorio para la ofensiva contra Irán). Sobre Irán, la alternativa más viable para dirigir podría surgir desde el propio régimen, pero las personas que teníamos en mente están muertas”.

Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Explosiones en Teherán, tras una nueva oleada de bombardeos. EFE/A. Taherkenareh

Amplía Israel los ataques en Teherán

Israel intensificó el martes sus ataques aéreos contra instalaciones militares en Teherán y otras zonas estratégicas de Irán, mientras que fuerzas iraníes y el grupo libanés Hezbollah respondieron con misiles y acciones en distintos puntos de la región.

El ejército israelí informó que lanzó una nueva oleada de bombardeos contra sitios de producción y almacenamiento de misiles balísticos en Teherán e Isfahán. La televisión estatal iraní reportó dos explosiones en una instalación de radiodifusión en la capital, sin víctimas.

Irán disparó decenas de misiles balísticos hacia Israel, activando sirenas antiaéreas. Aunque la mayoría fueron interceptados, algunos impactaron y dejaron 11 muertos. En total, la Media Luna Roja iraní señaló que la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha causado al menos 787 muertes en Irán.

El conflicto se ha extendido al Golfo Pérsico. Irán atacó instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí, así como embarcaciones en el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. El general Ebrahim Jabbari declaró que el estrecho estaba cerrado y advirtió que cualquier barco que lo cruzara sería incendiado.

En Beirut, Israel bombardeó posiciones vinculadas a Hezbollah y desplegó tropas adicionales en el sur de Líbano. Además, drones impactaron la embajada estadounidense en Riad, lo que provocó un incendio limitado.

AP

