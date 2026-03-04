Medios internacionales reportaron que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei, habría sido electo como nuevo líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos, órgano clerical encargado de designar a la máxima autoridad religiosa y política del país.

El periódico The New York Post publicó que Mojtaba Jamenei “ha sido seleccionado por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre”, con base en informes de medios de oposición iraníes y en cobertura difundida por medios israelíes. Según el mismo reporte, la versión fue ampliamente replicada en Israel, aunque no fue confirmada por portavoces estatales iraníes.

También la agencia Iran International, con sede en Londres y vinculada a la oposición iraní, informó que Mojtaba habría sido nombrado por el órgano clerical.

Tras el abatimiento de Alí Jamenei, su hijo era considerado uno de los principales candidatos para convertirse en el tercer líder supremo de la República Islámica, aunque la decisión formal corresponde exclusivamente a la Asamblea de Expertos.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, es clérigo chií de rango medio. En los últimos años ha ganado relevancia por su cercanía con la Guardia Revolucionaria Islámica y por su participación en temas relacionados con la planificación de la defensa y la seguridad nacional del país.

De acuerdo con los reportes, comparte posturas conservadoras similares a las de su padre y mantiene fuertes vínculos con el cuerpo militar iraní. Sin embargo, nunca ha ocupado un cargo público formal dentro de la estructura gubernamental.

Su eventual designación ha generado críticas debido a que podría interpretarse como una transición dinástica, es decir, de padre a hijo, una práctica que la República Islámica ha rechazado históricamente.