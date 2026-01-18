Al menos siete personas perdieron la vida, varias más resultaron heridas y un número aún indeterminado permanece atrapado tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido en el municipio de Adamuz, en Córdoba (sur de España), según informaron fuentes cercanas a la investigación en curso.

El siniestro se originó cuando un tren de la empresa Iryo, que se dirigía a Madrid, se salió de las vías aproximadamente una hora después de partir de Málaga e invadió la vía paralela, justo por donde transitaba un convoy de Renfe Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva, provocando también su descarrilamiento.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo, según indicaron. Los dos últimos vagones del tren fueron los que han descarrilado, y el último de ellos ha quedado volcado sobre uno de sus lados, según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente.

Los pasajeros han sido evacuados y se desconoce más detalles de los heridos, pero según informó en X la cuenta sobre el estado de la infraestructura y la circulación de la estatal ferroviaria Adif, los servicios de emergencias fueron movilizados el lugar de la incidencia.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO— Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

Por su parte, el servicio de emergencias de la región de Andalucía (sur) reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente.

Adif también informó de que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado.

Alta velocidad, baja mortalidad: La seguridad ferroviaria alcanza récord histórico

A pesar de la gravedad del siniestro en Adamuz, la alta velocidad se mantiene como uno de los modos de transporte más seguros.

Los informes de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) indican que, aunque el número de 'accidentes significativos' ha tenido leves repuntes correlacionados con el aumento del tráfico, la tasa de mortalidad por kilómetro recorrido sigue siendo infinitamente menor que en el transporte por carretera.

Este suceso marca uno de los incidentes más graves desde el accidente de Angrois en 2013.

