Google enfrenta nueva investigación en Europa; aquí los detalles

El pasado martes, la Comisión Europea , el principal organismo de control antimonopolio del bloque de 27 naciones, dijo que, actualmente, examina si Google ha violado las normas de competencia a través de su uso de contenido de editores web y material subido a YouTube con el fin de utilizarlo en Inteligencia Artificial (IA).

La serie de acciones regulatorias de Bruselas , centradas en las grandes empresas tecnológicas, corre el riesgo de generar enfrentamientos con el gobierno de Donald Trump , aunque las autoridades de la Unión Europea negaron que estuvieran centrándose únicamente en empresas estadounidenses.

A los reguladores les preocupa que Google se haya dado a sí mismo una ventaja injusta al utilizar contenido para dos servicios de búsqueda, IA Overviews (resúmenes generados automáticamente que aparecen en la parte superior de sus resultados de búsqueda tradicionales) y IA Mode (proporciona respuestas tipo chatbot a las consultas de búsqueda), sin pagar a los editores y creadores de contenido o permitirles optar por no participar.

También examinan si Google utiliza videos subidos a YouTube en condiciones similares para entrenar a sus modelos de IA generativa, mientras excluye a los desarrolladores de modelos de IA rivales.

¿De qué trata la investigación?

Las autoridades tratan de determinar si Google obtuvo una ventaja sobre sus rivales de IA al imponer términos y condiciones injustos, o al darse un acceso privilegiado al contenido.

" Esta queja corre el riesgo de sofocar la innovación en un mercado que es más competitivo que nunca", dijo Google en un comunicado. “Los europeos merecen beneficiarse de las tecnologías más recientes y continuaremos trabajando estrechamente con las industrias noticiosas y creativas mientras hacen la transición a la era de la IA. ”

La Comisión, que es el brazo ejecutivo del bloque, lleva a cabo la investigación de conformidad con las regulaciones de competencia de larga data de la UE, y no de su más reciente Ley de Mercados Digitales , que fue elaborada para evitar que las grandes empresas tecnológicas monopolicen los mercados en línea.

" La IA genera una notable innovación y muchos beneficios para las personas y empresas de toda Europa, pero este progreso no puede darse a expensas de los principios fundamentales de nuestras sociedades ", dijo en un comunicado Teresa Ribera, vicepresidenta de la comisión a cargo de los asuntos de competencia.

Google tendrá la oportunidad de responder a las preocupaciones y la Comisión también ha informado a las autoridades de Estados Unidos sobre la investigación, añadió.

Bruselas no tiene un plazo para concluir el caso, en el que podrían imponerse sanciones que incluyen una multa de hasta el 10 % de los ingresos globales anuales de la compañía.

