Israel afirma haber abatido a alto mando de Hamás en Gaza

Israel afirmó que abatió a un alto comandante de Hamás en Gaza después de que un artefacto explosivo detonara e hiriera a dos soldados en el sur del territorio.

En un comunicado, Hamás no confirmó la muerte de Raed Saad. Señaló que un vehículo civil había sido atacado fuera de la ciudad de Gaza y sostuvo que fue una violación del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

Saad era el funcionario de Hamás a cargo de la fabricación y anteriormente lideró la división de operaciones del grupo. En su comunicado, Israel lo describió como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra, y dijo que había “participado en la reconstrucción de la organización terrorista” en violación del alto el fuego.

El ataque israelí, al Oeste de la ciudad de Gaza provocó la muerte de cuatro personas, según medios que vieron llegar sus cuerpos al Hospital Shifa. Otras tres personas resultaron heridas, según el hospital Al-Awda.

Israel y Hamás se han acusado repetidamente de violaciones del alto al fuego.

Los ataques aéreos y tiroteos israelíes en Gaza han provocado la muerte de al menos a 386 palestinos desde que inició el alto el fuego, según autoridades de salud del enclave.

Tel Aviv ha dicho que los recientes ataques son en represalia por las ofensivas del grupo armado contra sus soldados, y que las tropas han disparado contra palestinos que se acercaron a la “línea amarilla” entre la mayor parte de Gaza controlada por Israel y el resto del territorio.

Israel exige que los combatientes palestinos devuelvan los restos del último rehén, Ran Gvili, desde Gaza y ha dicho que esto es una condición para pasar a la segunda y más complicada fase del alto el fuego. Dicha fase plantea una visión para poner fin al gobierno de Hamás y vigilar la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional.