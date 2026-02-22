El encuentro entre Chivas y América Femenil correspondiente a la Liga MX Femenil no se disputará en la fecha programada debido a la situación de seguridad que atraviesa el Estado de Jalisco.

El Clásico Nacional Femenil fue suspendido como consecuencia de los bloqueos y cierres carreteros registrados en distintos puntos de la entidad, lo que ha generado complicaciones logísticas y riesgos para el traslado de jugadoras, cuerpos técnicos, personal operativo y aficionados.

La Liga MX Femenil informó que el encuentro que estaba programado para este domingo, será reprogramado, con fecha y hora por confirmar.

“La Liga BBVA MX Femenil informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar”, informó la Liga a través de sus sociales.

Tras evaluar los riesgos derivados de la situación en la entidad, se determinó aplazar el duelo hasta contar con el escenario óptimo que permita su realización sin contratiempos.

La medida busca proteger la integridad de jugadoras, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo, medios de comunicación y aficionados, asegurando que el espectáculo deportivo pueda llevarse a cabo bajo los estándares necesarios de seguridad y organización.

Por su parte, el gobernador del Estado, Pablo Lemus, dio a conocer que se habían realizado diferentes bloqueos en diferentes puntos de Guadalajara y la Zona Metropolitana, motivo por el que determinaron activar el código rojo para la población.

“Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades.

“He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”, informó.

De igual manera, conforme transcurrieron las horas y se continuaron presentando bloqueos en otros estados y en diferentes puntos de la Zona Metropolitana, el gobernador jalisciense informó que el servicio de transporte público quedó suspendido.

“Los bloqueos se han trasladado a límites territoriales, incluso a otras entidades federativas vecinas; estamos en coordinación con la Federación y otros gobiernos estatales apoyando para salvaguardar a la ciudadanía. El servicio de transporte público en el estado se suspenderá hasta que la situación quede controlada”, concluyó.