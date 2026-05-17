Ébola: la variante que no tiene vacuna y ha dejado decenas de muertos en 2026

El ébola volvió a encender las alertas sanitarias en África tras la muerte de casi 90 personas en pocas semanas. Lo que más preocupa a médicos y autoridades es que el nuevo brote pertenece a la cepa Bundibugyo, una variante para la que todavía no existe una vacuna aprobada.

Las autoridades sanitarias de África confirmaron este 16 de mayo un nuevo brote de ébola que ya dejó al menos 88 muertos entre la República Democrática del Congo y Uganda. La mayoría de los fallecimientos ocurrieron en territorio congoleño, donde se reportaron 87 víctimas, mientras que Uganda confirmó una muerte relacionada con la enfermedad.

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, una de las variantes más complejas del virus porque actualmente no cuenta con una vacuna específica disponible. La situación llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar que el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, aunque aclaró que todavía no alcanza la categoría de pandemia.

¿Qué es el ébola y por qué sigue siendo tan peligroso?

El ébola es una enfermedad grave y frecuentemente mortal causada por distintos tipos de virus, entre ellos el virus del Ébola, el virus de Sudán y el virus Bundibugyo. La OMS estima que la tasa media de mortalidad ronda el 50 por ciento, aunque en brotes anteriores llegó incluso al 90 por ciento en algunas regiones.

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Se cree que el virus tiene origen en los murciélagos y se transmite entre personas mediante contacto con fluidos corporales como sangre, vómito, semen y otros líquidos corporales. También puede propagarse por superficies contaminadas, ropa de cama o prendas utilizadas por pacientes infectados.

Un aspecto que preocupa especialmente es que las personas pueden tardar hasta 21 días en desarrollar síntomas después del contagio.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen:

Fiebre alta.

Dolor muscular.

Diarrea y vómitos.

Debilidad extrema.

Hemorragias internas y externas.

La cepa Bundibugyo preocupa por falta de vacunas

La variante que ha dejado decenas de muertos en el Congo

El actual brote comenzó a finales de abril en la provincia de Ituri, ubicada en el este de la República Democrática del Congo, una zona fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. La ubicación encendió las alarmas debido al constante movimiento de personas entre países de la región.

La cepa Bundibugyo es una variante del virus del ébola identificada por primera vez en 2007 en el distrito de Bundibugyo, en Uganda, de donde tomó su nombre.

Es una de las variantes conocidas del ébola junto con:

Ébola Zaire.

Virus de Sudán.

Bundibugyo.

Lo que la vuelve especialmente preocupante es que todavía no existe una vacuna específica aprobada para esta cepa, a diferencia de la variante Zaire, para la que sí existe la vacuna Ervebo.

Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, ya existen 336 casos sospechosos relacionados con esta propagación. El director general del organismo, Jean Kaseya, confirmó el número de fallecimientos este 16 de mayo y advirtió que el escenario sigue evolucionando rápidamente.

Uno de los principales problemas es que las vacunas existentes fueron diseñadas para la variante Zaire del virus y no para Bundibugyo. La organización Médicos Sin Fronteras calcula que la tasa de mortalidad de esta cepa oscila entre el 25 y el 40 por ciento.

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Científicos buscan una “protección cruzada”

Ante la falta de una vacuna específica, la Unión Africana y científicos de la OMS comenzaron a trabajar en una estrategia denominada “protección cruzada”. La idea consiste en analizar si la vacuna Ervebo, creada originalmente para la cepa Zaire, puede ofrecer algún nivel de inmunidad contra Bundibugyo.

La directora de operaciones de África CDC, Shanelle Hall, explicó que los protocolos científicos ya están en desarrollo. Según las pruebas iniciales realizadas en primates, Ervebo mostró cerca de un 50 por ciento de eficacia frente a esta variante.

Además, las autoridades sanitarias planean realizar ensayos clínicos controlados tanto en Congo como en Uganda para probar cuatro terapias experimentales que todavía se encuentran en etapas tempranas de investigación.

Expertos advierten que este brote es diferente

El reconocido virólogo congoleño Jean-Jacques Muyembe, codescubridor del ébola y director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Kinshasa, advirtió que la aparición de una variante distinta complica la respuesta sanitaria.

Según explicó, todos los brotes anteriores registrados en la República Democrática del Congo habían sido provocados por la variante Zaire. Eso significa que gran parte de la experiencia médica acumulada en años anteriores podría no funcionar igual frente a Bundibugyo.

El brote actual representa el número 17 registrado en suelo congoleño desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976. La epidemia más reciente en la República Democrática del Congo terminó el pasado 1 de diciembre en la provincia de Kasai y dejó 64 casos, 45 fallecidos y 19 personas recuperadas.

Sin embargo, el historial del ébola en África sigue siendo devastador.

Se calcula que cerca de 15 mil personas murieron en el continente durante los últimos 50 años a causa de las distintas variantes del virus. El brote más mortal ocurrió entre 2018 y 2020 en la República Democrática del Congo, donde fallecieron aproximadamente 2 mil 300 personas, según cifras citadas por AFP.

Especialistas consideran que los próximos días serán clave para contener la propagación. Entre los factores que generan mayor preocupación destacan:

La falta de vacuna específica para Bundibugyo.

El movimiento constante entre fronteras africanas.

La alta capacidad de contagio mediante fluidos corporales.

La dificultad para detectar síntomas en etapas tempranas.

La limitada infraestructura médica en algunas regiones afectadas.

Aunque la OMS descartó por ahora una pandemia mundial, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia internacional debido al riesgo de expansión regional del virus.

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