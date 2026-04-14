Este martes 14 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de sanciones en contra de dos casinos, un abogado y un individuo acusado de cruzar migrantes de manera irregular. Todos ellos fueron relacionados con supuestos vínculos con el narcotráfico en México.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció las sanciones financieras contra dos casinos de Nuevo Laredo (Tamaulipas), el abogado Juan Pablo Penilla y Eduardo Javier Islas, alias 'Crosty', a quienes acusó de nexos vinculados con el Cártel de Noreste.

¿Cuáles son las sanciones del Departamento del Tesoro?

Las medidas congelan todas las propiedades y activos que las empresas y los individuos señalados puedan tener en Estados Unidos. y prohíben a las personas estadounidenses hacer negocios con ellos.

"El Departamento del Tesoro utilizará todas las herramientas para proteger a nuestra nación de los cárteles violentos que buscan sembrar el terror entre estadounidenses inocentes", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado anunciando las acciones.

Casinos para "lavar ganancias ilícitas"

En concreto, el Tesoro acusó a Penilla, de ayudar a Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40 y exlíder del grupo 'Los Zetas', a "continuar con su liderazgo" en el cártel mientras estaba bajo custodia de las autoridades mexicanas.

Treviño fue arrestado en México en 2013 y extraditado a Estados Unidos en 2025, donde enfrenta cargos por narcotráfico, uso ilegal de armas y lavado de dinero. Penilla también fue abogado de Ismael 'el Mayo' Zambada, igualmente extraditado hacia Estados Unidos en 2024.

La OFAC señaló a su vez a la empresa Comercializadora y Arrendadora de Mexico, S.A. de C.V. (CAMSA) y a dos de los casinos que opera, uno en Nuevo Laredo (Casino Centenario) y otro en Tampico (Diamante Casino).

El Tesoro asegura que el Cártel del Noreste usa el casino en Nuevo Laredo como "casa de seguridad" para almacenar pastillas de fentanilo y cocaína, así como un vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.

El cártel también utiliza las trastiendas del Casino Centenario para torturar e intimidar a presuntos enemigos de la organización delictiva, según indicó Estados Unidos.

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En las acciones del martes, Washington también señaló a Eduardo Javier Islas, alias 'Crosty', un individuo señalado por dirigir las operaciones de tráfico de personas (o de 'coyotes') en Nuevo Laredo y lo señala de ser un aliado cercano del "segundo al mando" del Cártel del Noreste, Adbon Federico Rodríguez.

El Cártel del Noreste (CDN) es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Donald Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Nueva Generación (CNG), el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.

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OB