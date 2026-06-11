A horas de la inauguración del Mundial 2026 que organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) estadounidense advirtió que los creadores de contenido o “influencers” podrían ser deportados en caso de crear contenido del que potencialmente recibirían ingresos económicos sin contar con una visa de trabajo. Por tanto, aquellos creadores de contenido que se trasladen al país se exponen a ser sancionados en caso de procurar seguir con sus actividades laborales.

La CBP subrayó que los extranjeros que ingresan al país con visas B-2 (turismo) no tienen permitido trabajar ni recibir un salario por actividades realizadas dentro del país.

Se espera que el Mundial atraiga a Estados Unidos a una gran cantidad de creadores de contenido independientes que informarán a sus seguidores sobre el mayor encuentro futbolístico.

"Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión", explicó CBP en un correo electrónico enviado a EFE.

La agencia añadió que por lo general, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido (como influenciador) —generando así ingresos provenientes de Estados Unidos durante su estancia— se considera trabajo y requiere el visado correspondiente.

De esta forma, los creadores de contenido podrían luchar una batalla legal para evitar sanciones

El abogado de inmigración Alex Galvez dijo a EFE que los extranjeros que incumplan con las exigencias del gobierno estadounidense se exponen a perder la visa de turista.

No obstante, advirtió que los influenciadores y creadores de contenido podrían dar una batalla legal si las cuentas de redes sociales son creadas en sus países de origen y reciben los pagos fuera de Estados Unidos.

El Mundial se ha visto rodeado del debate migratorio, la semana pasada la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS) expresó su preocupación por las "injustas" restricciones de visado que ha impuesto el Gobierno del presidente estaodunidense, Donald Trump, para algunos miembros, a los que se les "niega" la entrada al país.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

La advertencia llega luego de la polémica visa denegada a árbitro mundialista

Los periodistas no serían los únicos con problemas de ingreso, la semana pasada, CBP denegó la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan cuando iba a participar en el Mundial de fútbol.

El año pasado, el senegalés-italiano Khaby Lame, uno de los 'tiktokers' más populares del mundo, fue detenido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) y se autodeportó.

Lame, que acumula 162 millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de humor, fue detenido el 6 de junio de 2025 en el aeropuerto internacional de Las Vegas "por quedarse más tiempo de lo establecido en los términos de su visado", indicaron las autoridades.

También lee: SAT lanza el nuevo candado digital que puede cancelar tus facturaciones en 24 horas

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB