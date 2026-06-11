Trump asegura haber alcanzado un 'gran acuerdo' con Irán que 'tal vez' firme en Europa

Después de meses de tensión militar y negociaciones diplomáticas, EU e Irán podrían estar cerca de concretar un acuerdo que marque un punto de inflexión en uno de los conflictos más delicados de Medio Oriente. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que ambas partes ya alcanzaron un entendimiento de fondo y que únicamente restan los procedimientos formales para oficializarlo.

Desde la Casa Blanca, el mandatario señaló que la firma del pacto podría realizarse en Europa durante los próximos días, en un encuentro que estaría encabezado por representantes de ambos gobiernos. Aunque no confirmó su asistencia, adelantó que el vicepresidente J.D. Vance podría acudir en representación de Washington.

Las declaraciones llegan en un momento clave para las conversaciones entre ambos países, luego de que la administración estadounidense anunciara la suspensión de nuevos ataques militares contra territorio iraní mientras avanzan los contactos diplomáticos. La decisión ha sido interpretada como una señal de distensión tras varios meses de enfrentamientos y episodios que elevaron el riesgo de una escalada regional.

¿Por qué el acuerdo es necesario?

De concretarse, el acuerdo pondría fin a una etapa de hostilidades iniciada a finales de febrero y abriría una nueva fase en la relación entre Washington y Teherán, d os actores cuya rivalidad ha influido durante décadas en el equilibrio político y de seguridad de Medio Oriente.

Aunque aún no se han revelado los detalles del posible pacto, el anuncio ha generado expectativas entre la comunidad internacional, que observa con atención cualquier avance capaz de reducir las tensiones en una región estratégica para la estabilidad global y los mercados energéticos.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de EU, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

¿Quiénes participaron en la negociación?

El mandatario republicano detalló que Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones, estuvieron involucrados en las conversaciones. Hasta la firma del acuerdo, el bloqueo naval estadounidense "permanecerá plenamente vigente", aseguró el Trump.

Tras dos días consecutivos de ataques en Medio Oriente, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego firmado el 8 de abril, Washington amenazó hoy con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.

Teherán llegó a afirmar este jueves que estos últimos ataques dejaban "sin efecto en la práctica el alto el fuego" y responsabilizó a Washington de las "peligrosas consecuencias" de estas acciones.

TG