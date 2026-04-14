Hombre gana en París un Picasso de un millón de dólares por $117

Este martes un francés se ganó un cuadro del pintor Pablo Picasso valorado en un millón de dólares, luego de haber comprado un boleto para una rifa que costó apenas 117 dólares. El hombre no podría creerse la noticia y quedó atónito al enterarse.

"¿Cómo compruebo que no es una farsa?", se preguntó Ari Hodara, de 58 años, después de que los organizadores se pusieran en contacto con él una vez finalizado el sorteo en la casa de subastas Christie's en París, Francia.

Hodara se describió a sí mismo como un aficionado al arte con un apego por Picasso. Contó que compró su boleto apenas el fin de semana, después de enterarse por casualidad de la rifa mientras comía en un restaurante.

"Primero que nada, le daré la noticia a mi esposa, quien aún no ha regresado del trabajo", relató Hodara, un ingeniero de ventas. "Y en un principio, creo que lo aprovecharé y me lo quedaré".

Esta fue la tercera edición de la rifa "1 Picasso por 100 euros" y la obra rifada en cuestión fue "Cabeza de una mujer", un retrato de Dora Maar, musa y pareja de Picasso durante muchos años. La obra, un gouache sobre papel, fue pintada en 1941.

EFE/C. Petit Tesson

El sorteo en línea —cuyos fondos serán destinados a apoyar la investigación contra el alzhéimer— ofrecía la posibilidad de ganar un cuadro del artista español valorado en 1 millón de dólares.

Según los organizadores, se vendieron 120 mil boletos en todo el mundo, los cuales generaron 12 millones de euros (14 millones de dólares). De esa suma, un millón de euros serán destinados a Opera Gallery, una firma internacional de compraventa de arte que era propietaria del cuadro. Gilles Dyan, fundador de la galería, señaló que ofreció un precio preferencial por la pintura, cuyo precio al público era de 1,45 millones de euros.

Otras pinturas ganadas anteriormente

Un hombre de Pensilvania que trabajaba en un negocio de rociadores contra incendios ganó la primera rifa, en 2013, quedándose con el cuadro "Hombre con sombrero de ópera", que el maestro español pintó en 1914 durante su periodo cubista.

En 2020, el cuadro "Naturaleza Muerta" de Picasso quedó en manos de Claudia Borgogno, una contadora italiana que recibió el boleto ganador como regalo de Navidad de su hijo.

Pintado en 1921, ese cuadro fue adquirido del multimillonario coleccionista de arte David Nahmad, quien sostuvo en una entrevista que Picasso habría aprobado que su obra se rifara. Picasso murió en 1973.

La Fundación para la Investigación del Alzhéimer, organizadora de la rifa, tiene su sede en uno de los principales hospitales públicos de París y afirma que, desde su fundación en 2004, se ha convertido en el principal financiador privado del país en la investigación médica relacionada con el alzhéimer.

Los organizadores dijeron que las dos rifas anteriores de obras de Picasso recaudaron en total más de 10 millones de euros para labores culturales en Líbano y programas de agua e higiene en África.

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KR