Estados Unidos prohíbe a Israel bombardear al Líbano

A través de diversos mensajes publicados en Truth Social, Donald Trump ha ido refiriendo nuevas actualizaciones respecto al conflicto en Medio Oriente. Primero, el presidente estadounidense celebró la reapertura del estrecho de Ormuz, el cual permanecía prácticamente cerrado desde el 28 de febrero pasado como medio de presión de Irán ante los bombardeos impulsados por Estados Unidos e Israel. El cierre del paso en el Golfo Pérsico provocó un aumento en el precio del petróleo luego de que por ahí pasara cerca del 20% de consumo de crudo a nivel mundial.

Trump actualiza situación en el Líbano

Una vez establecida y celebrada la reapertura y tras señalarse que Irán continuará con un bloque naval, Trump habló sobre un tema aledaño a la situación: Líbano. El presidente estadounidense escribió lo siguiente:

"Estados Unidos obtendrá el "polvo nuclear" - uranio enriquecido - creado por nuestros grandes bombarders B2. No habrá transacciones monetarias. Este acuerdo no está sujeto al Líbano y el trato con Hezbolá. Israel dejará de bombardear Líbano. Lo tienen prohibido por los Estados Unidos ¡Ya basta!" se puede leer en la publicación de Trump.

ESPECIAL

El cese del bombardeo al Líbano fue señalado por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, como la principal razón por la que se declaró el paso abierto para todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz. El mensaje del funcionario desde Irán fue el siguiente:

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán" se lee.

Cifras de la guerra en Líbano

De acuerdo con las autoridades libanesas, los bombardeos y ataques sobre su país han provocado la muerte de más de 2 mil personas.

Por lo pronto, el alto el fuego anunciado por Estados Unidos culminará el próximo miércoles 15 de abril.

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Con información de EFE

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