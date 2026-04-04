EU identifica mexicanos entre soldados heridos en guerra contra Irán

El Ejército de Estados Unidos contabiliza 365 heridos y 13 militares muertos. Entre los heridos, al menos cuatro de ellos habrían sido identificados como mexicanos por el Pentágono en una información pública respecto a los detalles de la operación militar Furia Épica, iniciada hace cinco semanas.

Cifras de heridos estadounidenses por la guerra en Irán

Los cuatro soldados señalados como mexicanos pertenecen al Ejército de los Estados Unidos, que ya contabiliza 247 heridos del total de 365 heridos, sumando lesionados de otras dependencias.

Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.

De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.

Las cifras han sido detalladas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono, que clasifica a otros tres soldados como hispanos.

El desglose no incluye las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.

Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida; mientras tanto, las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.

Trump manda nuevo mensaje contra Irán

Este sábado se cumplen cinco semanas del arranque del conflicto el pasado 28 de febrero. Justo hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o, de lo contrario, atacará sus plantas energéticas.

El mandatario estadounidense ya había extendido el plazo dado sin que Teherán diera una respuesta clara sobre su disposición a dialogar.

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OB

