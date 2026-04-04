Cuba concluye descarga de petróleo ruso y alivia crisis energética

La descarga de 730 mil barriles de petróleo —equivalentes a unas 100 mil toneladas— transportados por el buque ruso Anatoli Kolodkin concluyó este sábado en la terminal de supertanqueros de la bahía de Matanzas, al occidente de Cuba.

El director adjunto de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), Irenaldo Pérez Cardoso, calificó la operación como exitosa. Señaló que, aunque el volumen recibido no resuelve por completo la crisis energética, sí representa un respiro para el país. Añadió que ya se alista el traslado del crudo hacia las refinerías para su procesamiento.

El arribo del Anatoli Kolodkin, ocurrido el pasado martes en el puerto de Matanzas, marca el primer envío de este tipo que recibe la isla en los últimos tres meses, en medio de una severa crisis energética vinculada a las restricciones petroleras de Estados Unidos, intensificadas desde inicios de año.

Las autoridades habían previsto que la descarga tomaría cerca de 96 horas y confirmaron que en los próximos días iniciará la refinación del cargamento.

Refinación y distribución del crudo

Expertos en el sector detallaron que las operaciones de refinamiento demorarán entre 15 y 20 días y posteriormente hasta diez días la distribución de los combustibles obtenidos del crudo ruso.

Los directivos de Cupet indicaron que la distribución estará destinada al servicio de gas licuado, el diésel para la generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía

Además, se producirá fueloil para las centrales generadoras y gasolina con el fin de aliviar "momentáneamente" la actual situación con la demanda del producto, señalaron las autoridades cubanas.

Segundo envío en puerta y contexto de crisis

El petrolero ruso, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EU desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, zarpó este sábado de la nación caribeña, apenas dos días después de que Rusia anunciara que se prepara un segundo envío de petróleo a Cuba.

“Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos”, informó este jueves el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EU desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía ha llevado a un punto crítico el desabastecimiento de petróleo lo que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha provocado una parálisis casi total de la economía además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros.

Cuba precisa diariamente unos 100 mil barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40 mil proceden de su producción nacional.

YC