Este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que vienen más sanciones para Cuba tras las anunciadas en la semana, en una rueda de prensa en Italia. El estadounidense sostuvo este encuentro con medios tras haberse reunido con Giorgia Meloni, primera ministra italiana.

Al ser preguntado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa, Rubio explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano".

"Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el Gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa", argumentó el secretario de Estado.

Y agregó que se está sancionado a "empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo está metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen. Así que no se trata de sanciones contra el pueblo cubano".

Y reiteró que "se trata de una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano en beneficio de unos pocos".

El tema no fue tocado en la reunión con el Papa León XIV

Rubio aseguró que no habló de ello durante la audiencia ayer jueves con el Papa León XIV pero, agregó: "Por cierto, vamos a tomar más medidas".

De lo que sí hablaron, aseguró, es de ayudas a Cuba y que comunicó a León XIV que Estados Unidos proporcionó "6 millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica".

"Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. Por desgracia, hasta ahora no han aceptado distribuirla para ayudar al pueblo de Cuba. Pensamos en ayuda para el huracán, pero es el régimen el que no lo acepta. Es el régimen el que se interpone en el camino", señaló.

Estados Unidos "quiere ayudar a Cuba, que está sufriendo a causa de este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía", insistió el secretario de Estado.

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¿Cuáles son los planes de Trump con Cuba?

En un comunicado emitido ayer jueves, Rubio, de ascendencia cubana, explicó que las sanciones a Gaesa "se incluyen en el endurecimiento de las sanciones contra la isla ordenado por Trump el pasado 1 de mayo"

Trump firmó el pasado día 1 una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

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OB