El viernes, Irán reaccionó a los ataques que Estados Unidos perpetró contra varios puntos de su costa anoche. El país oriental calificó las acciones de no provocadas y una violación del alto el fuego establecido desde hace un mes.

Reacción de audoridades iraníes

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que los ataques "no solo constituyen una violación manifiesta del acuerdo de alto el fuego fechado el 8 de abril de 2026, sino también una flagrante violación del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas".

Para Teherán las acciones de anoche reflejan "el agravamiento de la desesperación y la confusión de la dirigencia estadounidense y su extrema incapacidad para comprender el problema y encontrar una solución razonable para salir del pantano que ellos mismos han creado".

Exteriores consideró que Estados Unidos recibió anoche "una respuesta contundente y a una "bofetada severa por parte de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y los agresores fracasaron en alcanzar sus objetivos ilegítimos".

Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques anoche en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el 8 de abril.

Ambos bandos culpan al otro de haber iniciado la agresión; en unos ataques que contradicen los supuestos avances en las conversaciones de paz.

La perspectiva de EU sobre los ataques

Según la versión estadounidense, Washington atacó centros de mando iraníes en la costa del país persa después de que fuerzas de iraníes lanzaran misiles, drones y lanchas rápidas contra tres destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

El Ejército de Irán, por su parte, asegura que Estados Unidos violó el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca de Ormuz, y que por ello atacó a barcos estadounidenses.

Teherán también sostiene que Estados Unidos lanzó ataques "en cooperación con países de la región" contra "zonas civiles" en la costa del país, en una aparente referencia a Emiratos Árabes.

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OB