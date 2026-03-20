EU despliega miles de militares en Medio Oriente, según CNN

A casi un mes del inicio de la guerra en Irán, Estados Unidos mandó a miles de infantes de la Marina a Medio Oriente, de acuerdo con la cadena CNN que basó su información en dos funcionarios estadounidenses anónimos.

La Unidad Expedicionaria de Infantería número 11 de la Marina y el Grupo Anfibio Boxer, que debían desplegarse inicialmente en el Indopacífico, vieron modificado su recorrido y se dirigen hacia Medio Oriente.

El medio agrega que no está claro si todo el grupo será desplegado en esa región o solo una parte. Tampoco informa sobre qué tareas específicas realizarán a su llegada.

La semana pasada, el diario The Wall Street Journal informó que la Unidad Expedicionaria número 31 y el Grupo Anfibio Trípoli, que se encontraba en Japón, se dirigían a Medio Oriente. El pasado martes, se encontraban cerca de Singapur.

¿Cuántos elementos de la Marina de EU podrían estar en Medio Oriente?

Las unidades expedicionarias de la Marina son fuerzas de respuesta rápida compuestas aproximadamente por 2 mil 200 marines y marineros. Junto con el grupo de ataque anfibio, el número asciende a unos 4 mil 500.

También cuentan con un componente de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para sostener operaciones especiales durante semanas.

La guerra contra Irán que libran Estados Unidos e Israel comenzó el pasado 28 de febrero. El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha especificado la duración que tendrá el conflicto.

Te puede interesar: Reportan muerte de Chuck Norris a los 86 años

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB